क्या बीजेपी में सबकुछ ठीक है, अजय चंद्राकर की मंच से दूरी पर उठे सवाल ?
टंकराम वर्मा ने कई बार किया मंच पर आने का आग्रह, अजय चंद्राकर बोले- स्वागत नहीं, श्रद्धांजलि देनी थी. जानिए क्या है पूरा मामला ?
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 8:25 PM IST
धमतरी : छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के अभियानों के बीच सियासी बयानबाजी तेज है. एक ओर कांग्रेस ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ की मुहिम चला रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ पदयात्रा शुरू की है. लेकिन धमतरी में शनिवार को भाजपा की इसी पदयात्रा के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी.
अजय चंद्राकर ने मंच से बनाई दूरी
मामला पूर्व मंत्री और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर के मंच से दूरी बनाए रखने का है. गौशाला मैदान से शुरू हुई पदयात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन जैसे ही यात्रा सिहावा रोड स्थित शांति वाटिका पहुंची, वहां का नजारा चर्चा का विषय बन गया. कार्यक्रम स्थल पर मंच तैयार था, वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन अजय चंद्राकर मंच पर जाने के बजाय नीचे कार्यकर्ताओं के लिए लगाई गई कुर्सियों और सोफे पर जाकर बैठ गए.
मंच से बार-बार आग्रह, लेकिन अपनी जगह पर बैठे रहे चंद्राकर
कार्यक्रम के दौरान धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने मंच से अजय चंद्राकर को ऊपर आने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि उनका स्थान मंच पर है और वरिष्ठ नेता के मंच पर विराजमान होने से कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगेगा. इसके बावजूद चंद्राकर अपनी जगह से नहीं उठे.
प्रभारी मंत्री ने विनम्रता के साथ उन्हें मंच पर आने के लिए कई बार कहा. उन्होंने यह भी कहा कि अजय चंद्राकर वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा. लेकिन चंद्राकर नीचे ही बैठे रहे. बाद में टंकराम वर्मा ने अपना उद्बोधन समाप्त किया और मंच से उतरकर उनसे मुलाकात की. इस घटनाक्रम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा. सवाल उठने लगे कि आखिर मंच पर जाने के आग्रह के बावजूद अजय चंद्राकर नीचे क्यों बैठे रहे? क्या यह महज कार्यकर्ताओं के बीच बैठने का फैसला था या इसके पीछे कोई नाराजगी थी?
श्रद्धांजलि से शुरुआत होनी थी, स्वागत में समय क्यों गंवाया?
जब कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अजय चंद्राकर के भाषण की बारी आई, तब वे मंच पर पहुंचे. अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कार्यक्रम के संचालन और शुरुआत को लेकर नाराजगी जाहिर की. चंद्राकर ने कहा कि भाजपा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को कार्यक्रम शुरू होने से पहले श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी. उनके मुताबिक, इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष खड़े होकर स्वागत-सत्कार में लगे रहे, जबकि प्राथमिकता श्रद्धांजलि देने की होनी चाहिए थी.
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “मंच में स्वागत नहीं करना था, श्रद्धांजलि देनी थी.” उनकी इस टिप्पणी ने कार्यक्रम के घटनाक्रम को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया. मंच पर आने से पहले नीचे बैठना और फिर उद्बोधन की शुरुआत में ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना, इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाने लगा. हालांकि, चंद्राकर ने मंच से नीचे बैठने के पीछे किसी तरह की नाराजगी होने से इनकार किया.
चंद्राकर ने उठाया फंडिंग का सवाल
लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा को संबोधित करते हुए अजय चंद्राकर ने विपक्ष पार्टी के आंदोलन और उसकी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आशंका जताई कि आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग हो सकती है और इसकी जांच होनी चाहिए.
देशभर में 20-25 दिन, एक-एक महीने या दो-दो महीने तक आंदोलन चलाने के लिए आखिर पैसा कहां से आ रहा है? बिना आर्थिक संसाधनों के इतने बड़े आंदोलन चलाना संभव है क्या? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए- अजय चंद्राकर, बीजेपी विधायक
नाराजगी जैसी कोई बात नहीं-टंकराम वर्मा
मंच पर नहीं आने के घटनाक्रम को लेकर जब मीडिया ने प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा से सवाल किया, तो उन्होंने इसे नाराजगी से जोड़कर देखने से इनकार कर दिया. टंकराम वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. यहां कभी नेता नीचे बैठते हैं, कभी ऊपर और कभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं. उन्होंने इसे पार्टी की संस्कृति बताते हुए कहा कि इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है. प्रभारी मंत्री के मुताबिक, अजय चंद्राकर का नीचे बैठना सामान्य बात थी और इसे किसी विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
कुरूद में भी पीछे था, आज भी नीचे बैठा हूं- अजय चंद्राकर
अजय चंद्राकर ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान मंच से नीचे बैठने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि कुरूद में भी वे पीछे बैठे थे और आज भी मंच के नीचे बैठे हैं. उनके मुताबिक, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना और मंच पर बैठना, दोनों का मतलब एक ही है. चंद्राकर ने कहा कि वे पूरी पदयात्रा में शामिल रहे और उन्होंने रैली पूरी की है. उन्होंने दोहराया कि उनके नीचे बैठने के पीछे कोई नाराजगी नहीं थी.
सफाई के बावजूद चर्चा में रहा घटनाक्रम
भाजपा नेताओं ने भले ही इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य बताया हो, लेकिन कार्यक्रम के दौरान सामने आए दृश्य ने राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया. एक ओर प्रभारी मंत्री का बार-बार मंच पर आने का आग्रह, दूसरी ओर अजय चंद्राकर का अपनी जगह पर बैठे रहना और फिर भाषण की शुरुआत में ही कार्यक्रम की व्यवस्था पर सवाल उठाना, इन घटनाओं ने सबका ध्यान खींचा.
अजय चंद्राकर और प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा दोनों ने नाराजगी की बात से इनकार किया है. ऐसे में इस घटनाक्रम को किसी आंतरिक मतभेद का संकेत मानना जल्दबाजी होगी. लेकिन भाजपा की एकजुटता का संदेश देने के लिए आयोजित पदयात्रा के बीच मंच पर हुई इस पूरी कवायद ने धमतरी की राजनीति में चर्चा के लिए एक नया विषय जरूर दे दिया.