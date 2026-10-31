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क्या बीजेपी में सबकुछ ठीक है, अजय चंद्राकर की मंच से दूरी पर उठे सवाल ?

अजय चंद्राकर को मनाते टंकराम वर्मा ( ETV BHARAT )

धमतरी : छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के अभियानों के बीच सियासी बयानबाजी तेज है. एक ओर कांग्रेस ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ की मुहिम चला रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ पदयात्रा शुरू की है. लेकिन धमतरी में शनिवार को भाजपा की इसी पदयात्रा के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी.

अजय चंद्राकर ने मंच से बनाई दूरी