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छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे शामिल, स्मृति ईरानी ने लिया तैयारियों का जायजा

स्मृति ईरानी का रायगढ़ दौरा ( ETV BHARAT )

रायपुर/ रायगढ़ : महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बार छत्तीसगढ़ में विशेष रहने वाली है. 15 नवंबर के दिन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में विशेष तैयारी की गई है. इस दिन यहां राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया गया है. इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस आयोजन के माध्यम से जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, लोकज्ञान तथा राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा. साथ ही जनजातीय समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम नागरिकों को दी जाएगी.

स्मृति ईरानी ने लिया तैयारियों का जायजा राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों का जायजा लेने आज राज्य प्रभारी स्मृति ईरानी धरमजयगढ़ के दशहरा मैदान पहुंचीं. उन्होंने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर मंच निर्माण, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, आवागमन, सुरक्षा, पार्किंग सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों एवं आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय-सीमा में तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए.