छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे शामिल, स्मृति ईरानी ने लिया तैयारियों का जायजा
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा. इसकी तैयारियां जोरों पर जारी है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 11:05 PM IST
रायपुर/ रायगढ़ : महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बार छत्तीसगढ़ में विशेष रहने वाली है. 15 नवंबर के दिन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में विशेष तैयारी की गई है. इस दिन यहां राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया गया है. इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस आयोजन के माध्यम से जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, लोकज्ञान तथा राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा. साथ ही जनजातीय समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम नागरिकों को दी जाएगी.
स्मृति ईरानी ने लिया तैयारियों का जायजा
राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों का जायजा लेने आज राज्य प्रभारी स्मृति ईरानी धरमजयगढ़ के दशहरा मैदान पहुंचीं. उन्होंने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर मंच निर्माण, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, आवागमन, सुरक्षा, पार्किंग सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों एवं आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय-सीमा में तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए.
कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रदर्शनी स्टॉलों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने स्टॉलों में प्रदर्शित की जाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं, विभागीय उपलब्धियों तथा जनजातीय हितग्राहियों को मिल रहे लाभों की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदर्शनी को आकर्षक, जानकारीपूर्ण और जनोपयोगी बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी को जनजातीय समाज की उपलब्धियों, समृद्ध परंपराओं और शासन की योजनाओं के संबंध में बेहतर जानकारी मिल सके.
जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत की मिलेगी झलक
इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय एकता के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में महत्वपूर्ण है. यह अवसर केवल जनजातीय वीरों के बलिदान को नमन करने का ही नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और साहस को नमन करने का दिन है. उनके स्वाभिमान से प्रेरणा लेकर समावेशी विकास, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की भागीदारी को और मजबूत करने का भी अवसर है.
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस और गौरव सप्ताह का संदेश है कि जनजातीय समाज का इतिहास केवल संघर्ष और बलिदान की गाथा नहीं है. यह भारत की सभ्यता, संस्कृति, स्वाभिमान और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य विरासत है. इस विरासत का सम्मान और संरक्षण विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की महत्वपूर्ण आधारशिला है- स्मृति ईरानी, बीजेपी प्रभारी, छत्तीसगढ़
स्मृति ईरानी ने कहा कि युवा पीढ़ी को जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, परंपरागत ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराना आवश्यक है. जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इसके माध्यम से जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक योगदान और गौरवशाली परंपराओं को व्यापक स्तर पर सामने लाने का अवसर मिलेगा.
जनजातीय गौरव दिवस में कई विभागों का लगेगा स्टॉल
राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विभागीय उपलब्धियों और जनजातीय हितग्राहियों के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा. इस प्रदर्शनी के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार के कार्य को भी दर्शाया जाएगा.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आयोजन में शामिल होने वाले अतिथियों और आम नागरिकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए. मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, आवागमन, पार्किंग तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित की जाए.