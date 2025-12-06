ETV Bharat / state

बीजेपी सरकार के 2 साल, शिक्षा मंत्री यादव ने बताया बेमिसाल, कांग्रेस ने कहा- उपलब्धि पूरी तरह जीरो

छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार को फेल करार दिया.

बीजेपी सरकार के 2 साल, शिक्षा मंत्री यादव ने बताया बेमिसाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 7:22 PM IST

दुर्ग: बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग में पत्रकार वार्ता लेकर सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा दिया. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए मुकाम छू रहा है. वहीं बीजेपी के 2 साल पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार की उपलब्धियों को शून्य बताया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाठीचार्ज, बेरोजगारी और किसान समस्याओं को लेकर सरकार को पूरी तरह असफल करार दिया.

छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार के 2 साल पर वार-पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री बोले, करोड़ों की योजनाओं की मंजूरी: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दो साल विकास के लिए बेमिसाल रहे हैं. विशेष रूप से दुर्ग क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और नगर विकास को लेकर कई काम हुए हैं. मंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में करोड़ों की योजनाओं को स्वीकृति मिली है. इससे दुर्ग को आधुनिक शहर बनाने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है.

आईटी पार्क और बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैदान की स्थापना जैसे बड़े प्रोजेक्ट क्षेत्र में विकास का सितारा जड़ने का काम करेंगे.- गजेंद्र यादव, मंत्री

कांग्रेस पर भी हमला: मंत्री यादव ने कहा कि पिछली सरकार किसानों को बदनाम करने वाली सरकार थी. उस समय किसानों को खाद और बारदाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, कई बार वे खुद प्रदर्शन और हड़ताल करने को मजबूर होते थे. वर्तमान सरकार में किसी भी सोसाइटी में खाद या बारदाने की कमी नहीं है.

लाठीचार्ज पर क्या कहा: हाल ही में दुर्ग में हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए तैनात है और यदि कोई पुलिस के साथ अभद्रता करेगा तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है. मंत्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 2 साल जनता के भरोसे और विकास कार्यों की बदौलत ‘बेमिसाल’ रहे हैं.

कांग्रेस का पलटवार: कांग्रेस ने भाजपा सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर दिया. दुर्ग में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार की दो साल की उपलब्धि पूरी तरह ‘जीरो’ है. उन्होंने कहा कि युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है और स्थिति इतनी खराब है कि महासमुंद के एक किसान ने टोकन न मिलने से अपना गाल काट लिया.

कर्मचारी, किसान और आम जनता सभी परेशान हैं. जमीन की बढ़ी गाइडलाइन दरें, स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर हालत सरकार की नाकामी को दर्शाती है- दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी

विधानसभा सत्र को सिर्फ तीन दिनों का रखने का मतलब है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है. पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और विरोध करने वालों की गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर दिखावा कर रही है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है.

CHHATTISGARH BJP GOVERNMENT
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव
BHUPESH BAGHEL
दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष
BJP GOVERNMENT TWO YEAR

