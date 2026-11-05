छत्तीसगढ़ बीजेपी 27 हजार बूथों पर 2.70 लाख किसान मितान बनाएगी, संवाद के लिए ऐप भी हुआ लॉन्च
भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने बड़ा अभियान शुरू किया. हर बूथ पर 10-10 किसान मितान बनाने की तैयारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 8:51 PM IST
रायपुर: गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान आगामी सांगठनिक लक्ष्यों और किसान कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा तय की गई. इस दौरान किसान मितान अभियान की शुरुआत की गई. इसके तहत किसान मोर्चा प्रत्येक बूथ में 10-10 किसान मितान का गठन करेगा.
डिजिटल रूप से आज से अभियान की शुरुआत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज किसान मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है. इसमें किसान मोर्चा प्रत्येक बूथ में 10-10 किसान मितान बनाने का अभियान डिजिटल रूप से आज से प्रारंभ कर रहा है. 27 हजार 196 बूथ है, सभी बूथ में किसान मितान 10-10 होंगे.
किसानों से करेंगे संवाद
सीएम साय ने कहा कि किसान मोर्चा और किसान मितान सरकार जो भी किसानों के हित में काम कर रही है. उसको किसानों के पास जाकर उनसे संवाद स्थापित कर लाभ दिलाने का काम करेंगे. इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा."
कुल 2 लाख 70 हजार मितान तैयार होंगे
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आगामी 4 महीनों में प्रदेश के 27 हजार बूथों पर कुल 2 लाख 70 हजार किसान मितान तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 10 किसान मितान नियुक्त किए जाएंगे. जो गांव-गांव में किसानों के सच्चे साथी और भाजपा सरकार की योजनाओं के सेतु के रूप में कार्य करेंगे.
एप का भी उद्घाटन
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि किसानों से सीधे संपर्क, संवाद और त्वरित सहायता के लिए किसान मितान ऐप का भी उद्घाटन किया गया है. ऐप के माध्यम से किसान अब सीधे अपनी समस्याएं, सुझाव और आवश्यकताएं सरकार और संगठन तक पहुंचा सकेंगे. यह ऐप किसान और संगठन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा.
बंशीलाल गुर्जर ने की सराहना
किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर ने राज्य सरकार की 15000 प्रति एकड़ सहायता योजना की सराहना की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही यह सहायता पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल है.
प्रदेश स्तरीय किसान मोर्चा की उक्त बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, राष्ट्रीय महामंत्री शंभू कुमार, राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव व श्रीमती पिंकी शिवराज शाह, प्रदेश प्रभारी पूनम चंद्राकर, मोर्चा महामंत्री राकेश तिवारी और डॉ. ओमप्रकाश देवांगन, प्रदेश मंत्री राजेश साहू एवं मीडिया प्रभारी वैभव वैष्णव सहित प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे.
फसल नुकसान का सर्वे
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हाल ही में आए चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए मोर्चा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे प्रभावित किसानों के पास जाकर फसल बीमा और राहत संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण कराएं.