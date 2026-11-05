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छत्तीसगढ़ बीजेपी 27 हजार बूथों पर 2.70 लाख किसान मितान बनाएगी, संवाद के लिए ऐप भी हुआ लॉन्च

बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान आगामी सांगठनिक लक्ष्यों और किसान कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा तय की गई. इस दौरान किसान मितान अभियान की शुरुआत की गई. इसके तहत किसान मोर्चा प्रत्येक बूथ में 10-10 किसान मितान का गठन करेगा.

छत्तीसगढ़ बीजेपी 27 हजार बूथों पर 2.70 लाख किसान मितान बनाएगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) डिजिटल रूप से आज से अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज किसान मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है. इसमें किसान मोर्चा प्रत्येक बूथ में 10-10 किसान मितान बनाने का अभियान डिजिटल रूप से आज से प्रारंभ कर रहा है. 27 हजार 196 बूथ है, सभी बूथ में किसान मितान 10-10 होंगे.