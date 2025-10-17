ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि, आदि कर्मयोगी अभियान और पीएम जनमन योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य, कई जिले भी सम्मानित

छत्तीसगढ़ राज्य को और साथ ही कई जिलों को अलग-अलग कैटेगरी में राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला है.

Chhattisgarh achieves major milestone
आदि कर्मयोगी अभियान और पीएम जनमन योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 17, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
रायपुर/कोरिया/धमतरी/MMA: छत्तीसगढ़ ने आदिवासी विकास के क्षेत्र में शानदार काम करके एक बार फिर पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है. राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए राष्ट्रीय आदि कर्मयोगी सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ को 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य' का अवॉर्ड दिया गया.

यह सम्मान आदि कर्मयोगी अभियान और प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन योजना) को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया. राज्य सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने यह अवॉर्ड लिया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई जिले भी अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित हुए.

आदि कर्मयोगी अभियान और पीएम जनमन योजना में कई जिले भी सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • कोरिया जिला को अवॉर्ड: कोरिया जिले को 'धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत शानदार काम करने के लिए राष्ट्रपति से सम्मान मिला. कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी को यह पुरस्कार दिया गया. जिले के 154 आदिवासी गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं पर लगातार काम हो रहा है. यह सम्मान उन कोशिशों की पहचान है.
  • धमतरी जिला को अवॉर्ड: जिले को पीएम जनमन योजना के अच्छे क्रियान्वयन के लिए अवॉर्ड मिला. कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने दिल्ली में योजना से जुड़े कामों की जानकारी दी. जिले में खासतौर पर आदिवासी बच्चों की पढ़ाई, पोषण, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दिया गया.
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी: इस जिले को बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने के लिए सम्मान मिला. साथ ही जिले को ‘स्क्रीन फेलिसिटेशन अवॉर्ड’ भी मिला, जो दर्शाता है कि योजनाओं को सही तरीके से जमीन पर उतारा जा रहा है. कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी दी.
  • बालोद और दंतेवाड़ा: बालोद और दंतेवाड़ा जिलों को भी 'स्क्रीन फेलिसिटेशन अवॉर्ड' से नवाजा गया. बालोद की कलेक्टर दिव्या मिश्रा और दंतेवाड़ा के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने दोनों जिलों में आदिवासी सेवा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से लागू किया है.

व्यक्तिगत सम्मान: जनजातीय विभाग के ट्रेनर ललित शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से सम्मान मिला. उन्हें यह पुरस्कार आदिवासी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और योजनाओं को अच्छे से समझाने के लिए मिला.

मुख्यमंत्री और मंत्री ने दी बधाई: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों और फील्ड टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन लोगों की मेहनत का फल है, जो आदिवासी इलाकों में दिन-रात काम कर रहे हैं. आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने भी सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि सरकार की योजनाएं अब धरातल पर दिख रही हैं.

राष्ट्रपति का संदेश: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा जरूर उठाएं, लेकिन साथ ही अपनी संस्कृति और परंपराएं भी संभालकर रखें. आधुनिकता और परंपरा का संतुलन जरूरी है.

छत्तीसगढ़ बना आदिवासी विकास का रोल मॉडल: छत्तीसगढ़ ने बीते कुछ सालों में आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और प्रशासनिक सुधार में बहुत काम किया है. आदि कर्मयोगी अभियान और पीएम जनमन योजना ने आदिवासी इलाकों में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई है. अब छत्तीसगढ़ को पूरे देश में आदिवासी विकास के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है.

