बस्तर ओलंपिक 2025: दूसरे दिन सुकमा और दंतेवाड़ा का शानदार प्रदर्शन, संघर्ष और सफलता की कई कहानियां भी दिखीं

बस्तर ओलंपिक 2025 सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे इलाकों के खिलाड़ियों को बेहतर मंच दे रहा है. वहीं खिलाड़ी भी प्रतिभा से अपनी छाप छोड़ रहे.

Bastar division Olympic
बस्तर ओलंपिक 2025: दूसरे दिन सुकमा और दंतेवाड़ा का शानदार प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read
जगदलपुर: बस्तर ओलंपिक 2025 में अब संभाग स्तर के मुकाबले शुरू हो गए हैं. जिला स्तर से निकले खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और दम दिखा रहे हैं. खासकर सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों के खिलाड़ी ट्रॉफी, मेडल के साथ दिल भी जीत रहे हैं. इसके साथ ही दूरस्थ वनांचल गांवों से निकलकर सफलता की कहानी भी सामने आई है. जानिए कैसा रहा बस्तर ओलंपिक 2025 का दूसरा दिन.

Bastar division Olympic
बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुकमा जिले का शानदार प्रदर्शन: बस्तर ओलंपिक 2025 में सुकमा जिले के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया. फुटबॉल के जूनियर बालक वर्ग के फाइनल में सुकमा ने जगदलपुर को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता. खिलाड़ियों का तालमेल और खेल भावना बहुत सराहनीय रही

  • लंबी कूद के जूनियर वर्ग में सुकमा ने स्वर्ण पदक
  • वेटलिफ्टिंग के सीनियर बालक वर्ग में स्वर्ण पदक
  • बैडमिंटन में जूनियर बालक डबल में स्वर्ण पदक
  • सीनियर बालक सिंगल वर्ग में भी स्वर्ण पदक हासिल किए
Bastar division Olympic
बस्तर ओलंपिक 2025: सुकमा, दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों का जलवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुकमा के खिलाड़ियों ने कई रजत पदक भी अपने नाम किए: इनमें बैडमिंटन (जूनियर बालिका डबल), भाला फेंक (जूनियर बालक), तवा फेंक (जूनियर बालक), खो-खो (सीनियर बालिका) और कराटे (सीनियर बालिका) वर्ग शामिल हैं. इसके अलावा, भाला फेंक (जूनियर बालक) वर्ग में कांस्य पदक भी सुकमा के नाम रहा.

यह सफलता जिले में खेल प्रतिभाओं और उनके अथक परिश्रम का परिणाम है, और यह बस्तर ओलंपिक में सुकमा की बढ़ती खेल क्षमता को दर्शाता है.- सुकमा जिले के नोडल अधिकारी आशीष राम

दंतेवाड़ा जिले का भी दमदार प्रदर्शन: दंतेवाड़ा जिले के खिलाड़ी भी कई खेल विधाओं में पदक जीत रहे हैं. जिले की एथलीट रानू भोगामी ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया. रानू ने अपनी तेज गति और मजबूत तकनीक से प्रतियोगिता को जीतने में सफलता पाई. इस बार दंतेवाड़ा जिले से 370 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 184 महिला और 186 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे.

Bastar division Olympic
बस्तर ओलंपिक 2025 सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे इलाकों के खिलाड़ियों के लिए बेहतर मंच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन

  • महिला सीनियर वर्ग में वॉलीबॉल में प्रथम स्थान
  • कबड्डी में द्वितीय स्थान
  • जूनियर महिला हॉकी में तृतीय स्थान
  • बैडमिंटन में जूनियर महिला डबल में पहला स्थान
  • सीनियर पुरुष एकल में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ.
  • एथलेटिक्स के फेंक प्रतियोगिता में पांडु राम ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता
  • वहीं अनुसूर्या ने फेंक स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया.

एक पैर खोने वाले तीरंदाज की कहानी: बीजापुर जिले के छोटे से गांव छोटे तुमदार (भैरमगढ़) के किशन कुमार हप्का ने बस्तर ओलंपिक 2025 में अपनी साहसिक यात्रा से सभी को प्रेरित किया. एक समय वह डीआरजी (डिस्ट्रीक्ट रिजर्व गार्ड) के जवान थे, लेकिन 18 जुलाई 2024 को नक्सलियों के IED विस्फोट में वह अपना एक पैर खो बैठे.

Bastar division Olympic
एक पैर खोने वाले तीरंदाज की कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संभाग स्तरीय प्रतियोगिता तक पहुंचे: घटना के बाद भी किशन ने अपनी जज्बे से सबको हैरान कर दिया. उन्होंने बस्तर ओलंपिक में तीरंदाजी खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने का फैसला किया और जिला स्तरीय खेलों में चयनित होकर संभाग स्तर तक पहुंचे. वहां उन्होंने पहला स्थान प्राप्त कर अपनी अद्भुत सफलता का इतिहास रचा.

कोच ने मुझे यह सिखाया कि शरीर की अपंगता कुछ नहीं, असली ताकत तो मन की होती है.- किशन, पूर्व DRG जवान और खिलाड़ी

आज, किशन कुमार हप्का अपने संघर्ष और सफलता के माध्यम से पूरे बीजापुर जिले के लिए प्रेरणा बन गए हैं. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि जब तक हौसला जिंदा है, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती.

