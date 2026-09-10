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छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज आयुष पांडे का भारत-ए टीम में चयन, 22 सितम्बर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की सीरीज का होंगे हिस्सा

बाएं हाथ के इस होनहार बल्लेबाज को यह सफलता उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मिली है. इससे पहले, जून 2026 में श्रीलंका ए के खिलाफ खेली गई चार दिवसीय मैचों की सीरीज में भी आयुष पांडे 'इंडिया ए' टीम का हिस्सा रह चुके हैं. वहीं रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हुए आयुष ने रनों का अंबार लगाया था.

रायपुर : छत्तीसगढ़ खेल जगत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है. स्टार ओपनर आयुष पांडे का चयन 'इंडिया ए' टीम में हो गया है. वे 22 सितंबर 2026 से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शुरू हो रही घरेलू सीरीज में भारतीय टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे.

22 सितम्बर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की सीरीज का आयुष पांडे होंगे हिस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंकड़ों से जानिए आयुष का दम

आयुष ने 7 मैचों की 13 पारियों में 57.30 की शानदार औसत से कुल 573 रन बनाए हैं. इसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान दिग्गज टीम मुंबई के खिलाफ खेली गई उनकी 183 रनों की मैराथन पारी सबसे यादगार रही. इसी दमदार प्रदर्शन के दम पर उनका चयन दलीप ट्रॉफी के लिए भी हुआ था, जहां उन्होंने अपनी फॉर्म जारी रखते हुए 2 मैचों की 3 पारियों में 53.92 की औसत से 102 रन बनाए थे. घरेलू क्रिकेट में इसी निरंतरता को देखते हुए चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है.

भारत-ए टीम के खिलाड़ी

देवदत्त पडिक्कल (कप्तान)

साई सुदर्शन (उपकप्तान)

अमन मोखड़े

आयुष पांडे

यश राठौड़

शेख रशीद

कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)

एन जगदीशन (विकेटकीपर)

शम्स मुलानी

तनुष कोटियान

तुषार देशपांडे

अंशुल कंबोज

प्रफुल्ल हिंगे

नचिकेत भुटे

वी वैश्यक

बाएं हाथ के बल्लेबाज आयुष पांडेय का रणजी में रहा है शानदार रिकॉर्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज का शेड्यूल

पहला मुकाबला पुडुचेरी में 22 सितम्बर से 25 सितम्बर तक दूसरा मुकाबला पुडुचेरी में 29 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक

जानिए कौन हैं आयुष पांडेय और कहां से की क्रिकेट में शुरुआत

रायपुर के रहने वाले 23 साल के आयुष पांडेय पिछले 3 सीजन से छत्तीसगढ़ के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं. आयुष सेंट्रल जोन की टीम से दलीप ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी और सी.के. नायडू ट्रॉफी में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है. आयुष पांडेय ने रणजी ट्रॉफी में एक दोहरा शतक सहित चार शतक लगाए हैं. उन्होंने 2024 में तमिलनाडु के खिलाफ अपना पहला रणजी शतक (124 रन) लगाया था. उन्होंने 2024-25 के सीजन में असम के विरुद्ध 211 रन की यादगार पारी खेली. वे रणजी मैचों में दिल्ली (161 रन) और मुंबई (117 रन) जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भी शतक लगा चुके हैं.

CCPL में बिलासपुर बुल्स टीम के कप्तान भी हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ लीग में बिलासपुर के हैं कप्तान

आयुष पांडेय सीसीपीएल (छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग) में बिलासपुर बुल्स टीम के कप्तान भी हैं. वे बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर बैट्समैन हैं. आयुष रणजी ट्रॉफी में लगातार बड़े स्कोर कर चर्चा में आए. आयुष में नई गेंद को अच्छी तरह खेलने और लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की क्षमता है. आक्रामक बल्लेबाजी और कवर ड्राइव की ताकत उनको बेहतरीन सलामी बल्लेबाज का रुतबा देती है.