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स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की गूंज, बिल्हा ने हासिल किया देश में पहला स्थान, रायपुर और बिलासपुर को भी सम्मान

स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार ( ETV BHARAT )

रायपुर: स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का डंका बजा है. प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अवॉर्ड हासिल किया है. भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान दर्ज कराई है. छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है.

रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का गूंजा नाम बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने देश में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है. स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. रायपुर नगर पालिक निगम को स्वच्छता में राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है.