स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की गूंज, बिल्हा ने हासिल किया देश में पहला स्थान, रायपुर और बिलासपुर को भी सम्मान
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है. पूरे प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 9:13 PM IST
रायपुर: स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का डंका बजा है. प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अवॉर्ड हासिल किया है. भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान दर्ज कराई है. छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है.
रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का गूंजा नाम
बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने देश में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है. स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. रायपुर नगर पालिक निगम को स्वच्छता में राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 सम्मान समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार का वितरण किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव, विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और संबंधित निकाय के महापौर ने यह पुरस्कार हासिल किया. इस उपलब्धि ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है. कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे.
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित ‘स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2025-26’ में छत्तीसगढ़ के तीन शहरों रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को सम्मानित किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं, ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में बिलासपुर को देश में दूसरा और रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य में प्रथम स्थान मिला है। यह उपलब्धि हमारे सफाई मित्रों की मेहनत, नगरीय निकायों के प्रयासों और जागरूक नागरिकों की सहभागिता का परिणाम है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। @rashtrapatibhvn @mlkhattar @ArunSao3 @ChoubeyMeenal @PujaVidhani— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 11, 2026
सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई
स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने से पूरा छत्तीसगढ़ खुश है. सीएम विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, संबंधित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं है. सीएम साय ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय सम्मान हमारे शहरों की बदलती तस्वीर और स्वच्छता के प्रति प्रदेशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं. बिल्हा जैसे छोटे नगर का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बिलासपुर का स्वच्छ नदी तटवर्तीय श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करना और रायपुर का राज्य में अग्रणी स्थान पर रहना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है.
हमारा लक्ष्य केवल स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें स्वच्छता हर नागरिक की आदत और हर शहर की पहचान बने. जनभागीदारी, आधुनिक नगरीय सुविधाओं और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से हम स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। समारोह में नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव एवं प्रसन्नता का विषय है। नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता कर्मियों और जागरूक नागरिकों के साझा प्रयासों से प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण की दिशा में प्रदेश नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा नगर पंचायत को देश में पहला एवं बिलासपुर को देश का दूसरा सबसे स्वच्छ रीवर फ्रंट टाउन का पुरस्कार मिला। वहीं रायपुर नगर निगम को छत्तीसगढ़ के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। यह उपलब्धियां प्रदेश में स्वच्छता के प्रति बढ़ती जनभागीदारी और सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। @rashtrapatibhvn @mlkhattar @tokhansahu_bjp @smritiirani @vishnudsai @MoHUA_India @UrbanCGOfficial— Arun Sao (@ArunSao3) November 11, 2026
डिप्टी सीएम अरुण साव ने जताई खुशी
इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुशी जताई है. उन्होंने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह सम्मान नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.
नगर पंचायत बिल्हा का 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है. यह सम्मान दर्शाता है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे नगरीय निकाय भी बेहतर प्रबंधन और स्वच्छता से कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गर्व की बात है. यह छत्तीसगढ़ में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा को मजबूती प्रदान करता है.