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म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, मजदूर की बेटी टिकेश्वरी साहू तीसरी बार करेंगी भारत की अगुवाई, मलेशिया में दिखाएंगी दम

जवाब:मुझे अत्यंत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं तीसरी बार भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप रिप्रेजेंट करने जा रही हूं. क्योंकि देखा जाए तो खिलाड़ियों को इतना आसानी से अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जगह नहीं मिलती. उस स्तर पर हम आगे बढ़े तो मुझे तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का मौका मिल रहा है.यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है.

टिकेश्वरी साहू का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में यह पांचवा प्रदर्शन होगा. वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो यह उनका तीसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा. जिसमें प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लेगी. म्यूथाई की भारतीय कोच और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी टिकेश्वरी साहू से ईटीवी भारत ने मलेशिया में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर खास बातचीत की. आइए जानते हैं उन्होंने ईटीवी भारत से अपने क्या कुछ अनुभव साझा किए.

रायपुर : खेल के क्षेत्र में अब छत्तीसगढ़ की बेटियां भी आगे आ रही है. छत्तीसगढ़ से 4 म्यूथाई के खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मलेशिया जा रहे हैं. चारों खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इन चार खिलाड़ियों में दो महिला और दो पुरुष शामिल है. मलेशिया के कुआलालंपुर में 16 से 26 जून तक म्यूथाई वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होने वाला है. मलेशिया के इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला म्यूथाई की भारतीय कोच और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी टिकेश्वरी साहू भी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी.

सवाल:म्यूथाई गेम में आप मलेशिया जा रहे हैं तो आपको आर्थिक रूप से किस तरह की परेशानी हो रही है ?

जवाब: वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के पहले मैंने स्पॉन्सरशिप के लोगों को पत्र भेजा था, जिसमें कोई रिप्लाई नहीं आया. मेरे वर्ग क्षेत्र में देखा जाए तो यहां पर जाने के लिए मुझे ऑन ड्यूटी कोई छुट्टी नहीं मिली. मैं LWP लेकर अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने जा रही हूं.

सवाल: एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाते हो तो कितनी राशि खर्च होती है और यह राशि कहां से आती है ?

जवाब:वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर हम जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल खेल में हम जाते हैं तो लगभग एक से डेढ़ लाख रुपए का खर्चा होता है. स्पॉन्सर से या फिर घर में सक्षम है तो घर से यह राशि लगाकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हम भाग लेते हैं.

सवाल: यह आपकी पांचवीं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होगी. इसके पहले आप चार अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग ले चुके हैं. कहां-कहां गए थे और कैसा अनुभव रहा ?

जवाब:साल 2019 में मैं सबसे पहले थाईलैंड गई थी, जो की वर्ल्ड चैंपियनशिप ही था. उसके बाद हांगकांग गई और फिर ताइवान गई. उसके बाद टर्की और अभी मलेशिया जा रही हूं. पहले भी मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि मेरा चयन हुआ है. मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं, जिसके लिए प्रैक्टिस कर पाना ही बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है. क्योंकि आसपास के इलाके में कहीं कोई मार्शल आर्ट एकेडमी नहीं है. मुझे यहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रैक्टिस के लिए दूर जाना पड़ता है.

सवाल: अभी आप मलेशिया जा रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं. घर के लोगों में कितनी खुशी है ?

जवाब:इसके पहले मैं नेशनल खेलने हरियाणा गई थी और वहां से मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में चयन हुआ है. मैं अभी दंतेवाड़ा में अपना काम करते-करते अभ्यास भी करती हूं. वहां काम करने के साथ ही अभ्यास भी करना है. यह मेरे लिए बहुत चुनौती पूर्ण था, क्योंकि दंतेवाड़ा में अकेले रहना है. घर के भी काम करने हैं. फिर प्रैक्टिस भी देखना है. इसके साथ ही बच्चों की ट्रेनिंग भी देखनी है. वह मेरे लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. इसके साथ ही मेरी पढ़ाई भी चल रही थी. यह वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चुनौती पूर्ण रहा. क्योंकि इसके पहले मैं रायपुर में रहकर खेली थी, क्योंकि घर के लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती थी. मैं अपने खेलकूद में ध्यान देती थी. बाकी घर का काम घर वाले किया करते थे. अभी मेरे काम के साथ ही बच्चों को ट्रेनिंग देने का वर्क लोड है. प्रैक्टिस का भी लोड है. मलेशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा चुनौती पूर्ण है.

सवाल: आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने मलेशिया जा रहे हैं. किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं ?

जवाब: मैं जैसा भी प्रैक्टिस की हूं अपना 100% खेल का प्रदर्शन दूंगी. बाकी हार जीत तो लगी रहती है. वैसे तो हम बोलते हैं कि गेम्स में कभी हार नहीं होती खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है. मैं अपना खेल प्रदर्शन 100% दूंगी.

सवाल: आप साल 2013 से म्यूथाई गेम को चुने हैं. इसके पीछे क्या कारण था और क्यों चुनना पड़ा ?

जवाब: मैं साल 2010 से मार्शल आर्ट में आने की ट्राई कर रही थी, लेकिन आसपास कोई क्लास नहीं होने के कारण इसके साथ ही मेरी उम्र भी कम थी. मुझे कोई क्लासेस नहीं मिल पाया. लेकिन जब 2013 में मेरे ही अपने स्कूल के टीचर अनीस मेमन सर जो मैथ्स के टीचर थे. उस दौरान मुझे समर वेकेशन में पता चला कि वे मार्शल आर्ट के क्लासेस भी लेते थे. वे स्कूल के टीचर थे इसलिए मेरे घर वाले उनके पास भेजने को लेकर विश्वास करने लगे. साल 2013 के समर कैंप से उनके पास भेजें. जब मैं समर कैंप अटेंड कर रही थी तब मुझे लगा कि हां इसमें अपना कैरियर बनाना चाहिए. अगर करियर को नहीं देखते हैं तो मार्शल आर्ट हमारे आत्मरक्षा के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा आर्ट है. इसीलिए मुझे मार्शल आर्ट बहुत पसंद है.

सवाल: आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने के लिए मलेशिया जा रही हैं. घर परिवार की बात करें तो क्या स्थिति है ?

जवाब: घर की आर्थिक स्थिति देखी जाए तो मेरी मम्मी मजदूरी करती हैं. मेरी दो छोटी बहन पढ़ाई कर रहे हैं. वर्तमान में मैं दंतेवाड़ा में खेल एवं युवा कल्याण विभाग में संविदा के पद पर कोच के रूप में पदस्थ हूं. वहां से मैं कुछ हेल्प घर वालों के लिए कर रही हूं. दोनों बहनों की पढ़ाई भी हो पा रही है. इसके पहले सिर्फ मेरी मम्मी मजदूरी करके हम लोगों को पाल रही थी, लेकिन अभी परेशानी दंतेवाड़ा से रायपुर आना और यहां से बाहर खेलने के लिए जाना कठिन होता है.