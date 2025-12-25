मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली 115 अटल परिसर का किया लोकार्पण, कहा- अनुचित तरीके से होने वाले धर्मांतरण का होना चाहिए विरोध
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हुए कार्यक्रम में रायपुर निगम को 187 करोड़ के विकास कार्य भी मिले.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 7:37 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 7:49 PM IST
रायपुर: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ. इसमें से सबसे महत्वपूर्ण रायपुर सहित अन्य नगरीय निकायों में 115 अटल परिसर का वर्चुअली लोकार्पण किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए.
25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है. उन्होंने अटल जी को छत्तीसगढ़ का निर्माता बताते हुए कहा कि उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे.
छत्तीसगढ़ में अब तक 175 अटल परिसर: मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले प्रदेश में 60 जगहों पर अटल परिसर का निर्माण हो चुका है. अब 115 नए परिसरों के लोकार्पण के बाद कुल संख्या लगभग 175 हो गई है.
रायपुर नगर निगम को 187 करोड़ की सौगात: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम रायपुर को 187 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी दी. उन्होंने कहा कि सरकार शहरों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री का बयान: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म अपनाता है, तो वह गलत नहीं है.
गरीबी, मजबूरी, शिक्षा या लालच देकर कराया गया धर्मांतरण अनुचित है और इसका विरोध होना चाहिए.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
अटल जी ने दिखाई स्वच्छ राजनीति: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. उन्होंने एक कवि, साहित्यकार, जननेता और प्रधानमंत्री के रूप में देश को दिशा दी.
अटल जी ने सत्ता के लिए कभी भी गलत तरीके नहीं अपनाए और स्वच्छ राजनीति की मिसाल पेश की.- किरण सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष, BJP
कार्यक्रम के अंत में भाजपा नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उनके योगदान को याद किया.