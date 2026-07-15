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छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला सुरक्षा पर हंगामा, सभी जिलों में महिला थाना खोलने की मांग

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी 10 मिनट में महिला अपराधों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने राज्य के सभी जिलों में महिला थाने खोलने की मांग उठाई. उनका कहना था कि अभी केवल 13 जिलों में महिला थाने हैं, जबकि बाकी जिलों की महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में परेशानी होती है.

प्रश्नकाल के दौरान संगीता सिन्हा ने जनवरी 2023 से जून 2026 तक महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट और हत्या के मामलों की जानकारी मांगी. उन्होंने कहा कि हर जिले में महिला थाना होने से पीड़ित महिलाओं को जल्द मदद मिलेगी और अपराधों की रिपोर्टिंग भी आसान होगी.

गृहमंत्री विजय शर्मा का जवाब

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने बताया कि पिछले बजट में 4 से 5 नए स्थानों पर महिला थानों की शुरुआत की गई है. साथ ही भरोसा दिलाया कि अगले बजट में बाकी जिलों में भी महिला थाने खोलने का प्रस्ताव शामिल किया जाएगा.

अपराध के आंकड़ों पर बहस

सदन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े भी पेश किए गए. गृहमंत्री ने 2021 से जून 2026 तक के आंकड़े रखते हुए दावा किया कि पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अपराधों में कमी आई है.

विपक्ष का विरोध

कांग्रेस विधायकों ने नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा. विपक्ष ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सदन में जोरदार विरोध किया, जिसके चलते विधानसभा में हंगामे की स्थिति बन गई.