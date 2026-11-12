छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा सदन, अधिसूचना जारी
शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करेगा. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 5:34 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा. इस बार का विधानसभा सत्र 17 दिसंबर तक चलेगा. दिसंबर में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी जो 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेंगी.
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के दिसंबर में होने वाले सत्र की बैठकों के लिए आदेश जारी कर दिया है. जारी किए गए आदेश में इस बार विधानसभा का सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, यह 17 दिसंबर तक चलेगा. 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र में कुल 4 बैठके होंगी जिसमें कई विधाई कार्य होंगे साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश किया जा सकते हैं.
14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा सदन
दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में मुद्दे भी काफी अहम होंगे. छत्तीसगढ़ में चल रही भाजपा की सरकार कानून व्यवस्था, युवा और रोजगार के मुद्दे को काफी अहम बता रही है. जबकि कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है. राज्य में कानून व्यवस्था के हाल के साथ ही विकास के काम का आज को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है. वर्तमान समय में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने भाजपा पर हमला कर रखा है. साथ ही इसे लेकर पूरे राज्य में अभियान चलाने की बात कही है. विधानसभा सत्र में यह तमाम मुद्दे उठेंगे. संभावना जताई जा रही है कि 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाला सत्र हंगामेदार हो सकता है.
शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी बातें
- 14 दिसंबर से होगी सत्र की शुरुआत
- 17 दिसंबर तक चलेगा सत्र
- कुल 4 बैठकें होंगी
- विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी किया आदेश
- सत्र में कई विधाई कार्य होंगे
- अनुपूरक बजट पेश हो सकता है
- कानून व्यवस्था, युवा और रोजगार रहेगा विपक्ष का मुद्दा
- कानून व्यवस्था और विकास के काम को लेकर कांग्रेस मुखर रहेगी
- जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर होगा हमला
- सत्र हंगामेदार रहने के आसार
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