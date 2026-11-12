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छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा सदन, अधिसूचना जारी

विधानसभा का शीतकालीन सत्र ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा. इस बार का विधानसभा सत्र 17 दिसंबर तक चलेगा. दिसंबर में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी जो 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेंगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के दिसंबर में होने वाले सत्र की बैठकों के लिए आदेश जारी कर दिया है. जारी किए गए आदेश में इस बार विधानसभा का सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, यह 17 दिसंबर तक चलेगा. 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र में कुल 4 बैठके होंगी जिसमें कई विधाई कार्य होंगे साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश किया जा सकते हैं.