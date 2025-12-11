ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में पहली बार शीतकालीन सत्र, अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लिया जायजा, ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

14 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होगी, इससे पहले डॉ. रमन सिंह ने सुरक्षा से लेकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Chhattisgarh Winter Session
छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में पहली बार शीतकालीन सत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक नए विधानसभा परिसर में आयोजित होने जा रहा है. यह पहला मौका होगा जब राज्य की विधान प्रक्रिया नए भवन से संचालित होगी. सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया. ईटीवी भारत छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे और वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए.

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में पहली बार शीतकालीन सत्र, ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली बार नए विधानसभा भवन में सत्र: शीतकालीन सत्र का यह आयोजन ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि पहली बार राज्य की विधान प्रक्रिया नए परिसर से शुरू होगी. यह भवन आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से सुसज्जित है, जिसे आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

अध्यक्ष ने लिया सदन की तैयारियों का विस्तृत जायजा: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सदन का निरीक्षण करते हुए अध्यक्ष की कुर्सी, मुख्यमंत्री-मंत्रियों की सीटों और विधायकों की बैठने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया. अधिकारियों ने उन्हें सदन की सभी तकनीकी और व्यवस्थागत तैयारियों की पूरी जानकारी दी.

Chhattisgarh Winter Session
14 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होगी, इससे पहले डॉ. रमन सिंह ने सुरक्षा से लेकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पत्रकार दीर्घा और अन्य सुविधाओं की भी जांच: निरीक्षण के दौरान डॉ. रमन सिंह ने पत्रकार दीर्घा, दर्शक दीर्घा और विजिटर्स गैलरी की व्यवस्थाओं पर भी नजर डाली. मीडिया कवरेज के लिए बनाए गए नए सेटअप की गुणवत्ता और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर भी उन्होंने संतोष जताया.

परिसर के बाहर और अंदर सुरक्षा–व्यवस्थाओं पर फोकस: सत्र के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर बाहरी और भीतरी दोनों क्षेत्रों में विशेष तैयारी की गई है. प्रवेश द्वार, पार्किंग, विजिटर मैनेजमेंट और वीआईपी मूवमेंट के लिए विस्तृत प्लान तैयार है.

14 दिसंबर 2000 को ही लगा था पहला विधानसभा सत्र: इस बीच डॉ रमन सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 17 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगे. सत्र को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई. डॉ रमन सिंह ने बताया कि इस बार विधानसभा का सत्र रविवार को भी लगने जा रहा है क्योंकि 14 दिसंबर 2000 को ही आज से 25 साल पहले पहला विधानसभा का सत्र राजकुमार कॉलेज में लगा था.

शीतकालीन सत्र के दौरान 14 दिसंबर को दीर्घकालीन रणनीति छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा होगी. इस सत्र के लिए कल 628 प्रश्न लगाए गए हैं, जिसमें 333 तारांकित प्रश्न और 295 अतारांकित प्रश्नों की संख्या है.

