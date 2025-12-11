ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में पहली बार शीतकालीन सत्र, अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लिया जायजा, ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में पहली बार शीतकालीन सत्र ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )