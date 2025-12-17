छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा दिन: हंगामे के आसार, सदन में आज होंगे बड़े मुद्दों पर तीखे सवाल
आज सदन में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के पूरे संकेत हैं.
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, जिसे राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है. प्रश्नकाल से लेकर विधायी कार्य और विशेष चर्चा तक, आज सदन में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के पूरे संकेत हैं. किसान, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में है.
प्रश्नकाल से होगी दिन की शुरुआत
सत्र की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नोत्तर काल से होगी. इस दौरान विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाएंगे. धान खरीदी, सहकारी समितियों की भूमिका, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी–ग्रामीण विकास से जुड़े प्रश्नों पर मंत्रियों को जवाब देना होगा. प्रश्नकाल के दौरान ही हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं.
पत्रों को पटल पर रखा जाएगा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे. वहीं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कारखाना अधिनियम, दुकान एवं स्थापना अधिनियम तथा ठेका श्रम अधिनियम से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाएं सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. इन दस्तावेजों को लेकर विपक्ष सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है.
नियम 138(1) के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
सदन में आज 40 से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे. इनमें किसानों को धान खरीदी केंद्रों में हो रही असुविधा, सहकारी समितियों में अनियमितता, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने, पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, जल संसाधन विभाग में लापरवाही, वन भूमि पर अतिक्रमण, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे. इन प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रियों को जवाब देना होगा.
विधायी कार्य में अहम संशोधन विधेयक
सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी. इनमें छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (संशोधन) विधेयक 2025, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं.सरकार इन विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रस्ताव रखेगी, जबकि विपक्ष संशोधनों पर सवाल खड़े कर सकता है.
अशासकीय संकल्पों पर भी होगी चर्चा
विधायकों द्वारा पेश किए जाने वाले अशासकीय संकल्पों में भिलाई नगर स्थित सेक्टर-09 अस्पताल को सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रम–छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता राशि की मांग जैसे मुद्दे शामिल हैं.
विकास कार्यों से जुड़ी याचिकाओं की प्रस्तुति
सदन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी याचिकाएं भी रखी जाएंगी. इनमें पुल–पुलिया निर्माण, सड़क विकास, स्कूलों के उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करने और ग्रामीण अधोसंरचना के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.
‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष चर्चा
दिन के अंत में सदन में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दो घंटे की विशेष चर्चा प्रस्तावित है. इस दौरान राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व पर विधायक अपने विचार रखेंगे.
हंगामेदार रहने के पूरे संकेत
कुल मिलाकर किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का यह चौथा दिन हंगामेदार और राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहने की पूरी संभावना है.