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धर्मांतरण विधेयक पर मंथन, बजट मांगों पर आज अहम चर्चा, विधानसभा में गर्म रहेगा माहौल

सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, वहीं राज्यपाल द्वारा लौटाए धर्मांतरण संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार किया जाएगा.

CHHATTISGARH ASSEMBLY
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 17, 2026 at 9:59 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. सदन की कार्यवाही में जहां एक ओर मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, वहीं राज्यपाल द्वारा लौटाए गए धर्मांतरण संशोधन विधेयक पर भी पुनर्विचार किया जाएगा. इसके अलावा कई अहम विधेयकों की पुनर्स्थापना, जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यानाकर्षण और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी याचिकाएं भी सदन में पेश होंगी, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाने के आसार हैं.

सदन की शुरुआत और प्रश्नकाल

सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाएंगे और सरकार उनकी जवाबदेही तय करेगी. इसके बाद पटल पर जरूरी सरकारी दस्तावेज रखे जाएंगे और वित्तीय रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे आगामी चर्चा की दिशा तय होगी.

वित्तीय दस्तावेज और बजट समीक्षा

वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लेखा दस्तावेज और 2025-26 के बजट की तिमाही आय-व्यय समीक्षा रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी. यह प्रस्तुति सरकार की वित्तीय स्थिति और खर्च की प्राथमिकताओं को सामने रखेगी, जिस पर विपक्ष सवाल उठा सकता है.

ध्यानाकर्षण में स्थानीय मुद्दों की गूंज

नियम 138 के तहत सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे. इनमें सिद्दी नाला में पुलिया निर्माण नहीं होने का मामला और कामकाजी महिलाओं के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन न होने जैसे विषय शामिल हैं. इन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ सकता है.

जनहित याचिकाओं में विकास की मांग

सदन में विभिन्न क्षेत्रों के विकास से जुड़ी याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी. इनमें बीजापुर में सड़क चौड़ीकरण, कोण्डागांव में बीएड कॉलेज खोलने और अस्पताल को उन्नत करने की मांग, सामरी क्षेत्र में आदिवासी छात्रावास खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो स्थानीय विकास की जरूरतों को उजागर करते हैं.

धर्मांतरण संशोधन विधेयक पर सियासी टकराव संभव

आज का सबसे अहम और संवेदनशील मुद्दा रहेगा राज्यपाल द्वारा लौटाए गए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पर पुनर्विचार. इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाएगा, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की पूरी संभावना है और सदन का माहौल गरमा सकता है.

अहम विधेयकों की पुनर्स्थापना

सरकार आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पुनः सदन में पेश करेगी. इनमें भू-राजस्व संहिता संशोधन, नगर एवं ग्राम निवेश संशोधन और गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक शामिल हैं. इन विधेयकों का सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े पहलुओं पर पड़ेगा.

बजट 2026-27 पर फोकस, सीएम विभागों पर चर्चा

सदन में मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर लगभग दो घंटे चर्चा होगी. इसमें सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, खनिज संसाधन, जनसंपर्क, जल संसाधन, लघु सिंचाई, जिला योजनाएं, विमानन और आईटी जैसे विभाग शामिल हैं. इस दौरान सरकार की योजनाओं और खर्चों पर विपक्ष की नजर रहेगी.

विनियोग विधेयक के साथ दिन का समापन

दिन के अंत में वित्त मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 पेश किया जाएगा, जो बजट प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. इसके साथ ही दिनभर की कार्यवाही का समापन होगा, लेकिन राजनीतिक बहस और प्रतिक्रियाएं जारी रह सकती हैं.

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