छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का पहला दिन, सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी बनी सियासी चर्चा, चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरा

दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की बड़ी रैली है. रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी दिल्ली गए हैं.

MONSOON SESSION 2025
सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी बनी सियासी चर्चा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 14, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
रायपुर: चार दिवसीय शीतकालीन सत्र का रविवार से आगाज हो गया है. पहली बार ऐसा हुआ है जब रविवार से सत्र की शुरुआत हुई है. सत्र के पहले दिन विकसित छत्तीसगढ़ के रोड मैप पर चर्चा हुई. चर्चा के दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदन से गैरमौजूद रहे. विपक्ष के दिग्गज नेताओं की गैरमौजूदगी सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है. माना जा रहा है कि विपक्ष के कई नेता आज दिल्ली में है. दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली है. रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी नेता गए हैं. वोट चोर, गद्दी छोड़ की मांग को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन है. इस प्रदर्शन में इंडी गठबंधन के दल शामिल नहीं है.

सत्र के पहले दिन विकसित छत्तीसगढ़ के रोड मैप पर चर्चा

सत्र के पहले दिन सदन में दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा ‘छत्तीसगढ़ विजन–2047’ से चर्चा की शुरुआत हुई. सरकार की ओर से इसे राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला दस्तावेज बताया गया, लेकिन चर्चा के दौरान सत्तापक्ष के भीतर ही असहजता के संकेत दिखाई दिए.

चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरा (ETV Bharat)
चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरा (ETV Bharat)


अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरा

कुरुद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने चर्चा के दौरान अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली और कमियों पर सवाल उठा दिया. अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए चंद्राकर ने बंद शोधपीठ को लेकर जोरदार हमला बोला. अजय चंद्राकर ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि शोधपीठ के अध्ययन के लिए भी एक नई शोध पीठ बनाई जाए, या फिर सभी को बंद कर दिया जाए.उनके तीखे तेवरों से सदन में सियासी तापमान बढ़ गया और सत्ता पक्ष के भीतर मंथन के संकेत दिखाई पड़ने लगे.



आने वाले दिनों में हंगामे के आसार

चार दिवसीय इस शीतकालीन सत्र में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों, नीतिगत मुद्दों और राजनीतिक सवालों पर तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के संकेत सत्र के पहले दिन से ही साफ नजर आने लगे हैं. 14 से 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन जा रहा है.

शीतकालीन सत्र के पहले दिन विजन डॉक्यूमेंट 2027 पर हुई चर्चा

