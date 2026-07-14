'महोदय गांवों में सिर्फ हैं टोटियां, ना टंकी ना ही टोटी में जल', जल जीवन मिशन पर भ्रष्टाचार के आरोप
छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल जीवन मिशन के तहत गांवों में साफ पानी पहुंचाने का मुद्दा गूंजा.विधायक भैयालाल राजवाड़े में मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 12:22 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही जल जीवन मिशन को लेकर पूछे गए सवाल से शुरु हुई. जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप लाइन और गांवों में पानी के टंकी होने के बाद भी जल आपूर्ति नहीं होने पर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने प्रश्न किया. विधायक भैयालाल राजवाड़े ने विधानसभा में पूछा कि गांवों में जल जीवन मिशन के तहत काम हुआ.लेकिन इस काम को करवाने के बाद विभाग ने पंचायत को पानी की टंकी हैंडओवर कर दी. लेकिन जो नल की टोटी लोगों के घरों के सामने लगे हैं उनमें एक बूंद पानी नहीं आया, ना तो टंकी में पानी है और ना ही लोगों के घरों में लगे नलों में.ऐसे में क्या केवल कागज में काम पूरा हो जाने पर जल की आपूर्ति हो जा रही है.
मंत्री ने दिया जवाब
विधायक भैयालाल राजवाड़े के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब दिया. मंत्री साव ने कहा जल जीवन मिशन का काम तेजी से पूरा किया गया है.यदि किसी गांव में इस तरह की कोई समस्या सामने आई है तो माननीय उसकी सूची बनाकर विभाग को उपलब्ध करा सकते हैं. मंत्री अरुण साव ने बताया कि 928 में से 751 टंकी बन कर पूरी हो चुकी. 177 का निर्माण जारी है. 447 टंकी से पानी की आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है.
भैयालाल राजवाड़े ने लगाए आरोप
इसी दौरान सदन में भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि क्षेत्र में टंकियां तो बना दी गई हैं, लेकिन उनमें से एक भी टंकी से लोगों को पानी नहीं मिल रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ टोटियां लगाई गई हैं, जबकि निर्माण का भुगतान भी किया जा चुका है. उन्होंने सरकार से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की. मंत्री अरुण साव ने सदन में आश्वासन दिया कि यदि इस संबंध में कोई शिकायत या तथ्य सामने आते हैं तो सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी.
जल जीवन मिशन पर अजय चंद्राकर का सवाल
भैयालाल राजवाड़े के सवाल के बाद विधायक अजय चंद्राकर ने रायपुर शहर में जलापूर्ति और जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के बारे में सवाल पूछा. अजय चंद्राकर ने आरोप लगाए कि जो पाइप लाइन जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई है,उसके तहत कितने वार्डों में पानी दिया जा रहा है.किस आधार पर वार्डों का चयन किया गया है.क्योंकि रायपुर के 70 वार्डों में से 25 वार्डों में ही जल जीवन मिशन के तहत पानी देने का प्रावधान किया गया है.
इस सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि रायपुर शहर के 25 वार्डों में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियां बनाई गई है. केंद्र की योजना के अनुरुप गरीब तबके तक साफ जल पहुंचाने की योजना है.लिहाजा जिन वार्डों में निचले तबके के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर पानी की टंकियां बनाई गई है.इन टंकियों से लोगों को जलापूर्ति निरंतर जारी है.
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