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छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला विधेयक पास,नकल माफिया पर कड़ा प्रहार

⦁ नकल में शामिल अभ्यर्थियों को तीन साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा

नए कानून के तहत नकल माफिया, फर्जी अभ्यर्थियों और तकनीकी माध्यमों से धोखाधड़ी करने वालों पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और नकल माफिया पर लगाम कसने के उद्देश्य से “छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2026” सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

मुख्यमंत्री का हमला: पिछली सरकार पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा के दौरान कहा कि युवा राज्य के विकास की धुरी हैं, लेकिन पिछली सरकार के समय उनके भविष्य के साथ अन्याय हुआ. सीएम ने आरोप लगाया कि पीएससी जैसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार और बड़े स्तर पर परीक्षा घोटाले हुए.

जांच और सख्त कार्रवाई का दावा

सीएम साय ने बताया कि उनकी सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी, जिसके चलते कई आरोपी जेल पहुंचे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून नकल गिरोहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

संपत्ति जब्ती और इलेक्ट्रॉनिक नकल पर विशेष प्रावधान

विधेयक में संगठित अपराध की स्थिति में आरोपियों की संपत्ति जब्त और कुर्क करने का प्रावधान भी शामिल है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए नकल करने वालों पर विशेष सख्ती बरतने की बात कही गई है.

सभी परीक्षाओं पर लागू होगा कानून

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कानून पीएससी, व्यापमं, निगम-मंडल समेत सभी भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं पर लागू होगा. जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह भी तय किया गया है कि ऐसे मामलों की जांच पुलिस उप निरीक्षक (SI) स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा.

सेवा प्रदाताओं की भी तय होगी जवाबदेही

परीक्षा आयोजन से जुड़े सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी भी कानून के दायरे में लाई गई है. परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

विपक्ष का समर्थन, लेकिन राजनीतिक टिप्पणी पर आपत्ति

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी. हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से पूर्व सरकार पर लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई. महंत ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति से बचना चाहिए और ध्यान केवल छात्रों के हित पर होना चाहिए.