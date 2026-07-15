छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र: सरकार पेश करेगी अहम प्रस्ताव, नकटी पर कांग्रेस का प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. नकटी मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 10:05 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार की तरफ से कई अहम प्रस्ताव विधानसभा में पेश किए जाएंगे. निजी विश्वविद्यालय को लेकर संशोधन विधेयक शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा पेश किया जाएगा, जबकि माल एवं उपकर, जीएसटी संशोधन विधेयक को वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे. इसके अलावा कई अन्य सरकारी संकल्प और प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे. विपक्ष द्वारा वन एवं पर्यावरण विभागों के साथ ही नकटी और कानून व्यवस्था के मामले पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी है.
शासकीय विधि विषयक कार्य सदन में पेश किया जाएगा उसमें निम्न प्रस्ताव दिया गया है.
विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री (गृह) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्तावका अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ औद्योगिक निदेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 14 सन 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.
लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और तद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.
ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पर विचार किया जाये
टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पर विचार किया जाये.
ओ.पी. चौधरी वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) पर विचार किया जाये. प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पारित किया जाये.
ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) पर विचार किया जाये.
वहीं कांग्रेस ने इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार को लेकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की कार्यप्रणाली और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का विरोध करेगी. साथ ही रायपुर के नकटी में घर तोड़े जाने के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है. नकटी से लेकर कांग्रेस राज भवन तक प्रदर्शन करेगी और इसके लिए उनकी पूरी रणनीति भी तैयार है.