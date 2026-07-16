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छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र: खेल विश्वविधालय की स्थापना और प्लास्टिक बैन की मांग का पेश होगा संकल्प

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सरकार कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेगी. भाजपा की तरफ से लगाए गए सवालों में छत्तीसगढ़ में खेल विधालय की स्थापना के साथ ही राज्य में प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध को लेकर कानून बनाने की मांग सदन में की जाएगी. भाजपा विधायक अजय चन्द्राकर राज्य में प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर संकल्प पेश करेंगे. भाजपा के सुशांत शुक्ला ने प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविधालय की स्थापना की मांग रखी है.

सदन में आज की कार्रवाई

विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखेंगे.

लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 201 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक् दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखेंगी.

दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खान एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्ग अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, 1 सितम्बर, 2016 द्वा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) निय 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग व वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 पटल पर रखेंगे.

मानसून सत्र के चौथे दिन ध्यानआकर्षण में सबसे ज्यादा प्रश्न लगाए गए.

1) पन्नूलाल मोहले, सदस्य, विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में प्रधानमंत्री सड़क योजना / मुख्यमं सड़क योजना से निर्मित सड़कें जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्राम विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

2. विक्रम मण्डावी, सदस्य, बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अनियमित किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3) अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक सदस्य, प्रदेश में संचाि औद्योगिक कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था की उपेक्षा से जनहानियां होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4) अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, जिला कोरिया में स्थानीय व्यक्तियों की निर्मम हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था एवं डॉक्टरों की कमी होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में आवारा कुत्तों के बढ़ता आतंक और प्रबंधन कार्य में कमी होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बदहाल होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, ग्राम दर्री (कल्याणपुर) स्थित डोलोमाइट खदान में पर्यावरणीय एवं खनन नियमों का उल्लंघन और जलाशय पर अतिक्रमण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, बलौदा वन परिक्षेत्र के जंगलों में वृक्षों की अवैध कटाई व अतिक्रमण एवं वन्य प्राणियों के अवैध शिकार किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर संभागान्तर्गत संचालित शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यसंचालन की दयनीय स्थिति होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) लखेश्वर बघेल, सदस्य, जिला बस्तर में बंदोबस्त विभाग के द्वारा सीमांकन कार्य के डिजिटलीकरण में त्रुटि किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) मोतीलाल साहू सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के एक्सप्रेस रोड़ पर अमलीडीह क्षेत्र में सर्विस रोड़ निर्माण नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) रोहित साहू, सदस्य, जिला गरियाबंद में स्थित हीरा खदान, पाइपलाइन एवं प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा में लापरवाही किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) राजेश मूणत सदस्य, रायपुर शहर के मास्टर प्लान में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर नगर अंतर्गत स्थित तालाबों का मू उपयोग परिवर्तन कर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) रामकुमार यादव, सदस्य, घटोई डैम प्रभावितों को मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) रामकुमार यादव, सदस्य, आर.के.एम. पॉवर जेन द्वारा किसान की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) लखेश्वर बघेल, सदस्य, जल जीवन मिशन योजना का लाभ क्षेत्र वासियों को नहीं मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) दलेश्वर साहू, सदस्य, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में निजी कंपनी द्वारा भूमि का अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) रिकेश सेन, सदस्य, दुर्ग जिला अंतर्गत जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा भवन अनुज्ञा प्राप् किये बिना अवैध निर्माण कार्य किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) भूपेश बघेल, सदस्य, सीमेंट प्रभावित ग्राम पंचायतों को देय सीमा कर वसूली के नियमों क प्रशासन द्वारा पालन नहीं कराये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) क ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) भूपेश बघेल, सदस्य धमतरी के ग्राम जैतपुरी (बेलरगांव-सिहावा) में पीढ़ियों से काबि आदिवासियों पर वन विभाग द्वारा झूठे केस दर्ज कराये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य विकासखण्ड बरमकेला के बड़े नवापारा में निजी गोदाम खाद बीज भण्डारण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) शेषराज हरबंश, देवेन्द्र यादव, सदस्य प्रदेश में पैथालॉजी लैब जांच निजी संस्था को देने कि ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) बालेश्वर साहू सदस्य सक्ती जिले के अंतर्गत नगर पंचायत डभरा में गौरव पथ रोड निम् में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध् आकर्षित करेंगे.

(28) अंबिका मरकाम, सदस्य निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(29) बालेश्वर साहू, सदस्य रायगढ़ जिले में विद्युत विभाग भंडारण से स्क्रैप की बिक्री में अनियमितता किये जाने की और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) अनिला भेडिया, सदस्य जिला बालोद के तुएगोंदी (जामड़ीपाट) क्षेत्र में वनाधिकार पट्टा वितरण में हो रही अनियमितताओं की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(31) ब्यास कश्यप, सदस्य जिला जांजगीर-चांपा में कोटवारी भूमि की बिक्री एवं नामांतरण किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) भावना बोहरा, सदस्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य तथा समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(33) द्वारिकाधीश यादव, सदस्य विभिन्न जल परियोजनाओं में मोबिलाइजेशन एडवांस की संपूर्ण राशि पर ब्याज नहीं लिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य डोंगरगढ़ नगर पालिका को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में कठिनाई होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(35) धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अग्नि एवं भवन सुरक्षा मानकों का पालन एवं सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) इंद्र साव, सदस्य, प्रदेश के शासकीय जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होने की ओर लोक स्थास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) इंद्र साव, सदस्य, प्रदेश में बिजली बिल दर में वृद्धि होने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के ग्राम संडी में नकली शराब निर्माण किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) सर्वश्री भोलाराम साहू, कुवंर सिंह निषाद, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियों में डी.ए.पी. खाद की कमी होने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, जिला बालोद अंतर्गत मॉडल ऑगनबाड़ी के निर्माण में वित्तीय अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) डॉ. चरण दास महंत, सदस्य, जी. पी. एम. जिले के कोटमीकला साप्ताहिक बाजार में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

42) व्यास कश्यप, सदस्य, थाना बिर्रा, जिला सक्ति अंतर्गत ग्राम करही में हुई गोलीकांड के मुख्य आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) धर्मजीत सिंह, सदस्य, तखतपुर क्षेत्र एवं आस-पास के ग्रामों में धारा 16 लागू होने के कारण भू-परिवर्तन (डायवर्सन) की कार्यवाही नहीं होने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.