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छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र: नकटी मामले पर कांग्रेस का विशेष स्थगन प्रस्ताव, नक्सलवाद खात्मे को लेकर सीएम जताएंगे आभार

सीएम विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने पर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग को लेकर धन्यवाद देंगे. इस मामले पर सीएम लगभग 1 घंटा 30 मिनट तक सदन में बोलेंगे. सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा बलों का आभार जताएंगे. बता दें 30 मार्च 2026 को केंद्र ने छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त घोषित किया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार कई प्रस्तावों को सदन के पटल पर रखेगी. नक्सल के मोर्चे पर सरकार द्वारा किए गए काम को मुख्यमंत्री सदन में रखेंगे. इसके बाद महालेखाकार अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे. वही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है. कानून व्यवस्था और नकटी मामले पर कांग्रेस ने विशेष कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है.

मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और रायपुर के नकटी गांव में घर तोड़े जाने और जमीन विवाद संबंधित मामलों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लगाया है. सदन में आज भारी हंगामा हो सकता है.

सदन में आज की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी

जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन और जल टैंक निर्माण कार्य से जु़ड़े प्रश्न विधायक भईया लाल राजवाड़े पूछेंगे. जिसका जवाब डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव देंगे. अमृत ​​मिशन और जल जीवन मिशन के तहत रायपुर शहर में जल आपूर्ति को लेकर विधायक अजय चंद्राकर सवाल पूछेंगे. इस सवाल का जवाब भी मंत्री साव देंगे. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने औद्योगिक दुर्घटनांओं की जांच को लेकर सवाल लगाया है. उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगने इसका जवाब देंगे.

पत्रों को पटल पर रखा जाएगा

सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25) पेश करेंगे.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-02 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-03 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-04 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-05 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) पटल पर रखा जाएगा.

नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकार्षण

ध्यान आकर्षण में अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, प्रदेश में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संवर्धन में लापरवाही किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

व्यास कश्यप, जिला चिकित्सालय जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.