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धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर विधानसभा गर्म, समितियों के बाहर बोर्ड लगाने के लिए तैयार सरकार

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने धान की रिसाइकिलिंग को रोके जाने को लेकर सवाल उठाया.उन्होंने धान के कस्टम मिलिंग को रोके जाने की वजह पूछी. उन्होंने कहा कि धान का उठाव नहीं होने से किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी . उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो लोग इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है. रामकुमार यादव ने सक्ती जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां करीब 30 करोड़ रुपये के धान को चूहों द्वारा खाने की बात सामने आ रही है, जो बेहद गंभीर मामला है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा. प्रश्नकाल के दौरान धान खरीदी, साख समितियों में खर्च पर रोक, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, अमानक चावल की खरीदी और ई-केवाईसी के कारण राशन नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सरकार ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि धान की रिसाइकिलिंग हो रही थी. इसी वजह से धान खरीदी को बंद कर दिया गया, जिससे किसान अपना धान नहीं बेच पाए. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 600 करोड़ रुपये का धान नहीं बिक पाया, जिसके लिए जिम्मेदार कौन होगा यह स्पष्ट होना चाहिए. इस पर रामकुमार यादव ने भी आग्रह किया कि सूखत (धान खराब होने) की जिम्मेदारी केवल समितियों के प्रबंधकों पर न डाली जाए.

धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर विधानसभा गर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार ने धान खरीदी पर दिया जवाब

इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में इस साल 47.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसमें से 44.25 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है. उन्होंने कहा कि करीब 3 लाख मीट्रिक टन धान अभी शेष है, जिसे मार्च से पहले उठा लिया जाएगा.मंत्री दयालदास बघेल ने स्पष्ट किया कि 17 तारीख को धान खरीदी नहीं, बल्कि धान के उठाव को लेकर बात कही गई थी. नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से यह भी मांग की कि धान उठाव और भुगतान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाए, क्योंकि किसानों को धान खरीदी को लेकर स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए.

समितियों के बाहर लगाए जाएंगे बोर्ड

विपक्ष के सवाल पर विधानसभा आसंदी ने भी ये सुझाव दिया कि समितियों में बोर्ड लगाकर ये बताया जाए कि किस कार्य के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है.आसंदी के सुझाव पर खाद्य मंत्री ने भी सहमति जताई. मंत्री ने कहा कि समितियों में बोर्ड लगाकर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की क्षति न हो.

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