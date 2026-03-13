ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा: बजट सत्र में जनहित के मुद्दों पर घमासान, ध्यानाकर्षण में गूंजेंगे सड़क, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मामले

दिन की कार्यवाही की शुरुआत शोक संदेश के साथ होगी, जिसमें अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा की पूर्व सदस्य मंगलीबाई रावटे के निधन का उल्लेख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी.इसके बाद प्रश्नोत्तर काल होगा, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे. विधायी कार्यों के अंतर्गत वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी. चौधरी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण अधिसूचना पटल पर रखेंगे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के फरवरी-मार्च 2026 सत्र की कार्यवाही में आज सदन में विपक्ष, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है. ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, अवैध उत्खनन और सड़क निर्माण में अनियमितता जैसे कुल 77 गंभीर मुद्दों पर मंत्रियों का जवाब मांगा जाएगा.

ध्यानाकर्षण: विपक्ष के तीखे सवाल और जनहित के मुद्दे

आज सदन में नियम 138 (1) के अधीन कुल 77 ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल की गई हैं, इनमें प्रमुख रूप से:



• अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह प्रदेश में बढ़ती चाकूबाजी, गौठान योजना में अनियमितता और डॉक्टरों की कमी जैसे मुद्दों पर गृह मंत्री, पशुधन विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

• हर्षिता स्वामी बघेल राजनांदगांव में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों, पत्थर के अवैध खनन और सड़क निर्माण में देरी पर जवाब मांगेंगी.

• देवेंद्र यादव अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति और भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) क्षेत्र के नागरिकों के पुनर्वास का मुद्दा उठाएंगे.

• अटल श्रीवास्तव नेशनल हाइवे निर्माण में नियमों की अनदेखी और आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा न मिलने का मामला सदन में उठाएंगे

बजट चर्चा: अनुदान मांगों पर होगा विचार

दोपहर के सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा निर्धारित है. इसके लिए तीन मुख्य मंत्रियों के विभागों को समय आवंटित किया गया है:



• टंकराम वर्मा (राजस्व मंत्री): भू-राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और उच्च शिक्षा से संबंधित मांगों पर 1 घंटे की चर्चा.

• गजेन्द्र यादव (स्कूल शिक्षा मंत्री): स्कूल शिक्षा, न्याय प्रशासन और ग्रामोद्योग विभाग की मांगों पर 1 घंटे की चर्चा.

• गुरु खुशवंत साहेब (SC कल्याण मंत्री): अनुसूचित जाति कल्याण, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी मांगों पर 1 घंटे का समय निर्धारित है.

अशासकीय संकल्प: विशेष सहायता और भर्ती अभियान की मांग

सदन के अंत में तीन महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे.रिकेश सेन भिलाई नगर के सेक्टर-09 अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में पुन: स्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे. वहीं, लखेश्वर बघेल आदिवासी छात्राओं के छात्रावासों के लिए केंद्र से विशेष सहायता और पुन्नूलाल मोहले रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 'विशेष भर्ती अभियान' चलाने का संकल्प पेश करेंगे.