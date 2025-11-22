ETV Bharat / state

विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल

17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

ADVOCATE GENERAL CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं. विवेक शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत के इस्तीफे के बाद उनके नाम के कयास लगाए जा रहे थे, जिसपर शुक्रवार को मुहर लग गई. विधि और विधायी विभाग ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा के नाम का आदेश जारी कर दिया गया है.

Advocate General Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति आरएस शर्मा के पुत्र हैं. शासन की ओर से कई महत्वपूर्ण मामलों में दमदारी के साथ अपनी उपस्थिति देने के कारण विवेक शर्मा सुर्ख़ियों में रहे हैं. वो वर्तमान में चर्चित लीकर स्कैम, कोल स्कैम और एसीबी से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में शासन की ओर से जबरदस्त उपस्थिति दे चुके हैं.

विवेक शर्मा के पिता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. 3 जून 1980 को बिलासपुर में जन्मे विवेक शर्मा रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर से एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं और वो बीते 23 सालों के वकालत का अनुभव रखते हैं. विवेक शर्मा सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता है.

Advocate General Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

एन भारत ने अचानक दिया इस्तीफा: बता दें 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. एन भारत ने अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया.जनवरी साल 2024 में एन भारत को छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था.

TAGGED:

विवेक शर्मा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल
CHHATTISGARH HIGH COURT F
VIVEK SHARMA NEW ADVOCATE GENERAL
ADVOCATE GENERAL CHHATTISGARH

