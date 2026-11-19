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छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनोखे अंदाज में प्रदर्शन, काली साड़ी-काला चश्मा पहनकर अलग-अलग जिलों में सड़कों पर उतरीं

छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनोखे अंदाज में प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा/बस्तर/धमतरी/कोंडागांव: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हड़ताल पर हैं. हड़ताल के तीसरे दिन प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं ने काली साड़ी और काली चश्मा पहनकर विरोध जताया. अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अलग-अलग और अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं.

दंतेवाड़ा में रैली निकाली दंतेवाड़ा में काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरीं और काला दिवस मनाते हुए रैली निकाली. इस दौरान उन्होंने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. रैली के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई.