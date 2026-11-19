छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनोखे अंदाज में प्रदर्शन, काली साड़ी-काला चश्मा पहनकर अलग-अलग जिलों में सड़कों पर उतरीं
तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 11-12 दिसम्बर को राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन की चेतावनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 6:23 PM IST
दंतेवाड़ा/बस्तर/धमतरी/कोंडागांव: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हड़ताल पर हैं. हड़ताल के तीसरे दिन प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं ने काली साड़ी और काली चश्मा पहनकर विरोध जताया. अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अलग-अलग और अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं.
दंतेवाड़ा में रैली निकाली
दंतेवाड़ा में काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरीं और काला दिवस मनाते हुए रैली निकाली. इस दौरान उन्होंने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. रैली के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई.
आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है. चुनाव के दौरान राजनीतिक दल कर्मचारियों से बड़े-बड़े वादे करते हैं और उनके हितों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करने के लिए अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जाती. इसी उपेक्षा के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में लगातार नाराजगी बढ़ रही है.
इन तीन सूत्रीय मांगों पर अड़ीं कार्यकर्ता
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, नियमितीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है. संगठन की मांग है कि रिटायरमेंट के बाद प्रत्येक बहन को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए. इसके साथ ही ग्रेड के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रही महिलाओं को उनके अनुभव और कार्य के अनुरूप सम्मान एवं अवसर मिल सके.
कई कार्य हो रहे प्रभावित
कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सरकार की कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है. बच्चों के पोषण, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं की देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी भूमिका बेहद अहम है. हड़ताल के चलते ये काम प्रभावित हो रहे हैं.
कोंडागांव में भी SDM को सौंपा ज्ञापन
कोंडागांव में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने काले कपड़े पहनकर डीएनके मैदान से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली. रैली के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांगों के जल्द निराकरण की मांग की गई. कार्यकर्ताओं ने सेवा समाप्ति के बाद 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि देने, पोषण ट्रैकर और अन्य एप के काम के लिए उच्च गुणवत्ता वाला 5जी मोबाइल उपलब्ध कराने तथा नेट खर्च की राशि बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग भी की है. इसके अलावा मुनगा एप में कार्य नहीं लेने, महतारी वंदन योजना के कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि देने और सितंबर-अक्टूबर 2026 के दो माह का 4500 रुपए मानदेय दिलाने की मांग की गई है.
बस्तर में रैली, आगे रायपुर में प्रदर्शन का ऐलान
बस्तर में भी सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं ने मोर्चा खोल दिया है. जगदलपुर शहर के मुख्य मार्गों में काला कपड़ा और काला चश्मा पहनकर रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. वहीं आगामी 11-12 दिसम्बर को राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन करने व आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है.
गर्भवती महिलाओं से लेकर नवजात के पोषण तक के कई अहम कार्य हम लोग करते हैं. केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है. इसके बावजूद हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है. महंगाई के दौरे में मजदूरों को भी प्रतिदिन 400-500 रोजी दिया जाता है. लेकिन हमें 10 हजार रुपए महीना दिया जा रहा है. इतनी राशि तो राजनेता अपने घर के पालतू कुत्ते पर हर महीने खर्च करते होंगे.- प्रेमवती नाग, संभागीय अध्यक्ष
धमतरी के गांधी मैदान से रैली निकली
धमतरी के गांधी मैदान में चल रहे आंदोलन के तीसरे दिन आंगनाबाड़ी सहायिकाओं ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया. तीन दिवसीय आंदोलन के पहले दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीली साड़ी पहनकर धरने पर बैठीं, दूसरे दिन हरी साड़ी पहनकर थाली और ताली बजाते हुए विरोध जताया, जबकि तीसरे दिन काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की. तीसरे दिन रैली सदर बाजार, मठ मंदिर चौक, गोल बाजार, घड़ी चौक, छत्रपति शिवाजी चौक और रिसाईपारा शिव चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची. यहां प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.