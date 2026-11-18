छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन का दौर: 10 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने भी खोला मोर्चा, थाली बजाकर जताया विरोध
कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियमित करने समेत 10 मांगों को लेकर जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 7:58 PM IST
जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ में पटवारी, नर्सिंग स्टाफ के साथ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है. जांजगीर जिले में भी ढाई हजार आंगनबाड़ी में पदस्थ कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले कचहरी चौक में तीन दिवसीय धरना जारी है. इसके दूसरे दिन कचहरी चौक में थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया.
क्या है मांग?
प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियमित किया जाए और 30 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाए. इसके अलावा रिक्त पर्यवेक्षक पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति, सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि देने की मांग भी उठाई गई है.
आगे चरणबद्ध होगा आंदोलन
जांजगीर में धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर नारेबाजी की. अब संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिवसीय धरना के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा.
हम सालों से कम मानदेय में अधिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. इसके बावजूद हमारी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है. मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे- सविता कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष, जुझारू कार्यकर्ता/सहायिका संघ
अगले दिन काला चश्मा, काली साड़ी
अपनी मांग को राज्य सरकार के सामने रखने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं. इसी कड़ी में आंदोलन के तीसरे दिन 19 नवम्बर को काला चश्मा और काली साड़ी पहनकर आंदोलन करने का एलान किया गया है. वहीं मांग पूरी नहीं होने पर दिसंबर में आंदोलन को विस्तार करने की चेतावनी दी है.