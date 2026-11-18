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छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन का दौर: 10 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने भी खोला मोर्चा, थाली बजाकर जताया विरोध

10 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने भी खोला मोर्चा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ में पटवारी, नर्सिंग स्टाफ के साथ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है. जांजगीर जिले में भी ढाई हजार आंगनबाड़ी में पदस्थ कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले कचहरी चौक में तीन दिवसीय धरना जारी है. इसके दूसरे दिन कचहरी चौक में थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया.

पटवारी, नर्सिंग स्टाफ के साथ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भी मोर्चा खोला (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है मांग? प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियमित किया जाए और 30 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाए. इसके अलावा रिक्त पर्यवेक्षक पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति, सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि देने की मांग भी उठाई गई है.