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छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान: पुन्नीदास भट्टू को कृषि और प्रदीप कुमार सोनी को मतस्य पालन के क्षेत्र में मिला पुरस्कार

पुन्नीदास भट्टू और प्रदीप कुमार सोनी को मिला सम्मान ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को राज्य सरकार ने सम्मानित किया. राज्योत्सव के मंच से सम्मानित होने वाले नामों में कबीरधाम के पुन्नीदास भट्टू और प्रदीप कुमार सोनी का भी नाम शामिल है. कवर्धा के पुन्नीदास भट्टू को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से नवाजा गया. वहीं, बालोद के प्रदीप कुमार सोनी को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीमती विलास देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार दिया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से नवाजे गए पुन्नीदास भट्टू ने कहा कि किसान अपनी मेहतन और लगन से काम करे तो धरती सोना जरूर उगलती है. पुन्नीदास ने कहा कि इस बार तूफान की वजह से कई किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद भी हुई हैं.