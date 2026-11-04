छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान: पुन्नीदास भट्टू को कृषि और प्रदीप कुमार सोनी को मतस्य पालन के क्षेत्र में मिला पुरस्कार
सम्मान पाने वालों ने कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 3:42 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को राज्य सरकार ने सम्मानित किया. राज्योत्सव के मंच से सम्मानित होने वाले नामों में कबीरधाम के पुन्नीदास भट्टू और प्रदीप कुमार सोनी का भी नाम शामिल है. कवर्धा के पुन्नीदास भट्टू को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से नवाजा गया. वहीं, बालोद के प्रदीप कुमार सोनी को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीमती विलास देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार दिया गया.
छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान
डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से नवाजे गए पुन्नीदास भट्टू ने कहा कि किसान अपनी मेहतन और लगन से काम करे तो धरती सोना जरूर उगलती है. पुन्नीदास ने कहा कि इस बार तूफान की वजह से कई किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद भी हुई हैं.
पुन्नीदास भट्टू: यह सम्मान पाकर बहुत खुशी हो रही है. जीवन में इस तरह का सम्मान एक बार मिलता है. आज राज्य सरकार ने मेरे काम को पहचान दी है, यह मेरे लिए बेहद गर्व और खुशी की बात है. मैं इसे अपनी मेहनत और लगन का परिणाम मानता हूं.
सवाल: प्रदेश में किसानों की मौजूदा स्थिति और इस सम्मान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे ?
पुन्नीदास भट्टू: किसानों को पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करना चाहिए. यदि किसान ईमानदारी से मेहनत करते हुए कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से मान-सम्मान मिलती है. आज मुझे जिस तरह सम्मानित किया गया है, उससे मेरा उत्साह और बढ़ा है.
सवाल: छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है ?
पुन्नीदास भट्टू: छत्तीसगढ़ शासन की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है. मुझे खुद भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है. किसानों को इन योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए.
सवाल: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। वर्तमान में धान की फसल की स्थिति कैसी है, हालिया बारिश का कितना असर पड़ा है ?
पुन्नीदास भट्टू: बारिश की वजह से हमारे क्षेत्र में धान की फसल को थोड़ा नुकसान हुआ है. मौसम की परिस्थितियों का असर खेती पर पड़ता है, लेकिन किसान अपनी मेहनत से फिर भी बेहतर उत्पादन करने का प्रयास करते हैं.
सवाल: प्रदेश के किसानों और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ?
पुन्नीदास भट्टू: सभी किसानों को पूरी मेहनत और लगन के साथ कृषि कार्य करना चाहिए. सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए. मेहनत करने वालों को एक दिन निश्चित रूप से पहचान और सम्मान मिलता है.
सवाल: प्रदीप कुमार सोनी जी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि क्या रही, जिसके लिए आपको राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया ?
प्रदीप कुमार सोनी: इस सम्मान के पीछे पिछले 5 वर्षों की मेहनत है. मैं वर्ष 2016 से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैंने नया हैचरी यूनिट तैयार कर मत्स्य पालन का काम शुरू किया, यहां मछली के बच्चों का उत्पादन कर उन्हें बड़ा करता हूं और फिर किसानों को उपलब्ध कराता हूं, इस क्षेत्र में लगातार काम करने और मेहनत करने का परिणाम है कि आज मुझे राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया.
सवाल: इस सम्मान को आप अपनी उपलब्धियों के लिहाज से किस तरह देखते हैं ?
प्रदीप कुमार सोनी: यह सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. लंबे समय से मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं. सरकार ने मेरे काम को पहचान दी है, जिससे मुझे आगे और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी.
सवाल: प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ?
प्रदीप कुमार सोनी: युवाओं से मेरा यही कहना है कि अच्छे से काम कीजिए, सरकार आपके साथ है, सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है, उसका लाभ उठाइए. बस आपको जागरूक होने और काम करने की जरूरत है.यदि युवा मेहनत और लगन से किसी काम को शुरू करते हैं, तो वे निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं.
सम्मान से बढ़ा हौसला, दूसरोंं को भी मिलेगी प्रेरणा
राज्य अलंकरण से सम्मानित इन दोनों विभूतियों की कहानी प्रदेश के किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. कबीरधाम के पुन्नीदास भट्टू ने कृषि के क्षेत्र में मेहनत और लगन को सफलता का आधार बताया, वहीं बालोद के प्रदीप कुमार सोनी ने मत्स्य पालन को स्वरोजगार का बेहतर माध्यम बताते हुए युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जागरूक होकर काम करने की अपील की.
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