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AI से भी एडवांस आएगा सिंथेटिक इंटेलिजेंस, छत्तीसगढ़ के गौरव तिवारी ने बनाया जेमेनाई GT सॉफ्टवेयर, INTERVIEW में दी पूरी जानकारी

जवाब: मैं वास्तव में टेक्निकल फील्ड से संबंधित हूं. हमें बताया गया था कि AI आ रहा है. सिंथेटिक इंटेलिजेंस, जो AI से भी एडवांस है, तो हमें लगा कि AI क्या कर सकता है. हमने इसे इस प्लेटफॉर्म पर उपयोग करना शुरू किया. तब हमें अच्छा लगा. शुरुआत में इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए. चाहे आप कोपायलट ले लीजिए, जेमिनी ले लीजिए, चैटजीपीटी ले लीजिए या अन्य कोई प्लेटफॉर्म. शुरुआत में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन बाद में जैसे-जैसे हम टास्क आगे बढ़ाते थे या प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई और अधिक रिफाइन करते थे, डिटेलिंग बढ़ाते थे, तो इनमें एरर या गार्बेज रिजल्ट आने शुरू हो जाते थे. इससे हमें काफी दिक्कत होती थी. हम यह मानकर चलते थे कि हमारा समय काफी हद तक बच जाएगा, लेकिन बचने के बजाय दो से चार गुना अधिक समय खर्च होने लगा. शुद्ध रूप में कहा जाए तो समय बर्बाद होने लगा था. इस समस्या के समाधान के लिए हमें लगा कि क्यों न हम अपना कुछ बनाएं.

गौरव तिवारी टेक्निकल फील्ड से संबंधित हैं. उन्होंने इलेक्शन एनालिसिस के लिए भी एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, लेकिन अभी इसे लॉन्च करना बाकी है. वे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में अमेरिका में बनाए जा रहे हैं. ज़ेमेनाई GT सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो नई जानकारी और नए वर्जन के साथ उपलब्ध होगा. ETV भारत छत्तीसगढ़ के साथ गौरव ने खास बातचीत में सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी दी.

रायपुर: राजधानी रायपुर के रहने वाले गौरव तिवारी ने AI एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए जेमिनी और चैट जीपीटी से अलग एक नया एडवांस सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका नाम उन्होंने ज़ेमेनाई GT रखा है. अर्थात ज़ेमेनाई गौरव तिवारी है. यह नाम आगे चलकर बदला जाएगा. उन्होंने दावा किया है कि यह जेमिनी और चैट जीपीटी को टक्कर देगा. इस सॉफ्टवेयर को बनाने में गौरव तिवारी को दो वर्षों का समय लगा है.

जवाब: अभी फिलहाल टेक्निकल काम मैं अकेले कर रहा हूं. इसे हम आगे और बढ़ाएंगे. जैसे-जैसे मुझे हेल्पिंग हैंड या टेक्निकल सहयोग की आवश्यकता होगी, हम लोगों को जोड़ेंगे. हालांकि सहयोग के लिए हमारी अन्य टीम मौजूद है.

सवाल: बाकी सॉफ्टवेयर और आपके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है?

जवाब: इसमें बहुत अंतर है. इसमें हमारे रिजल्ट बेहतर और अधिक सटीक हैं. समय तो लगभग उतना ही लगता है, जितना AI एजेंट्स लेते हैं, लेकिन यह कहीं अधिक रिफाइंड जानकारी प्रदान करता है. जैसा कि मैंने आपको लाइव भी दिखाया था. चाहे कोपायलट हो, चैट पीटी हो या अन्य बड़े-बड़े टूल्स, जो आज बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे यह सॉफ्टवेयर अधिक एडवांस है.

यदि आपने कोई चीज सर्च की, इमेज जनरेट की, वीडियो बनाया, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, वर्ड, पीपीटी या कोई अन्य कार्य किया, तो यह आपको सबसे पहले लेटेस्ट और एडवांस रिजल्ट दिखाएगा. इसके बाद कंटेंट को आगे बढ़ाएगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब तक आप इसे एंड नहीं बोलेंगे, तब तक इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. यही इसकी सबसे खास बात है, जो आज दुनिया के किसी भी AI एजेंट के पास नहीं है. अन्य AI एजेंट्स भटक जाते हैं. आप लगातार प्रॉम्प्ट डालते जाएंगे और वे अपने ट्रैक से हटते जाएंगे.

सवाल: आपके मन में इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने का विचार कैसे आया?

जवाब: यदि मैं आपको दिल से बताऊं तो, मैं यहां आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूं. पढ़ाई के लिए शुरू से बाहर जाता था. वहां छत्तीसगढ़ के लोगों को उतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, इसलिए मेरे मन में एक दर्द था कि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना है. दूसरा, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को विश्व स्तर पर पहचान मिले और अब हमें लगता है कि शायद हम ऐसा कर सकते हैं.

सवाल: आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या यह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या इसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ेगा?

जवाब: हमारी कोशिश है कि इसे जितना संभव हो सके, मुफ्त रखा जाए. कुछ कंपनियों से हमारी बातचीत भी चल रही है, जो ट्रैफिक के जरिए अपना राजस्व कमा सकती हैं और हमें अपने API Keys उपलब्ध करा सकती हैं. हम इसे फ्री में लॉन्च करना चाहते हैं. इसके लिए हम पूरी तत्परता और लगन के साथ काम कर रहे हैं.

सवाल: यदि दर्शक आपके द्वारा बनाए गए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहें तो उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?

जवाब: उन्हें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी. उन्हें केवल लॉगिन करना होगा. इसके बाद गूगल के लेटेस्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना ईमेल वेरिफाई कराना होगा, जो कुछ ही सेकंड में हो जाता है. उनके फोन नंबर या ईमेल जैसी जानकारी का कोई ट्रेस आउट नहीं होगा. हम उनका कोई डेटाबेस उपयोग नहीं करेंगे. कोई भी व्यक्ति, किसी भी फील्ड से, इस टूल का उपयोग कर सकता है.

सवाल: आपने इलेक्शन एनालिसिस के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है. यह किस तरह का सॉफ्टवेयर है और क्या आपने अब तक इसका कहीं प्रयोग किया है?

जवाब: जी, हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं और इसके लिए प्रयासरत हैं. इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि इसमें हमने 12 वर्ल्ड-क्लास डेडिकेटेड AI एजेंट्स का उपयोग किया है, जो हर सेकंड दुनिया भर के चुनावी डेटा को समझते हैं और उसी आधार पर हमें परिणाम प्रदान करते हैं.

सवाल: क्या आपने इलेक्शन एनालिसिस के डेटा का उपयोग किया है?

जवाब: अभी हमने इसे अपने लिए उपयोग किया है और हमें 100 प्रतिशत रिजल्ट मिला है. अब हम उम्मीदवारों के वास्तविक केस स्टडी का उपयोग करेंगे. उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह कितना परफेक्ट बैठता है. अभी तक यह 100 में से 100 प्रतिशत सही निकला है.

सवाल: आपके द्वारा विकसित किए गए सॉफ्टवेयर को आप कहां तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं?

जवाब: मैं तो चाहूंगा कि यह वहां तक पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ विश्व स्तरीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके. तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का नाम पहले नंबर पर आए, यही मेरी इच्छा है.