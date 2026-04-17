अग्निवीर भर्ती 2026: अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मुफ्त कोचिंग, जानिए कैसे करें आवेदन
युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए जिला प्रशासन मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कर रहा है. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 17, 2026 at 3:38 PM IST
छत्तीसगढ़: अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. कई जिलों में जिला प्रशासन द्वारा लिखित परीक्षा (CEE) की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है. यह पहल युवाओं को सेना में भर्ती के लिए बेहतर तैयारी का मौका देगी.
बस्तर (जगदलपुर)- 620 युवाओं को मिलेगा लाभ
बस्तर जिले में 620 युवाओं ने अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन किया है. इन अभ्यर्थियों के लिए 4 मई से 4 जून 2026 तक फ्री कोचिंग चलाई जाएगी. इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 है. लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी और सफलता दर बढ़ाने के लिए प्रशासन ने ये पहल की है.
कांकेर- 1314 अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण
उत्तर बस्तर कांकेर में भी ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक पूरी हो गई है. इसके लिए 1314 युवाओं ने आवेदन किया है. इनके लिए भी 4 मई से 4 जून तक कोचिंग आयोजित होगी. संभावित परीक्षा तारीख 1 जून से 15 जून 2026 है. आवेदन के लिए रोजगार विभाग की वेबसाइट या चॉइस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है.
अंबिकापुर- ऑनलाइन पंजीयन जरूरी
इसी तरह अंबिकापुर में भी पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है. कोचिंग की अवधि 4 मई से 4 जून 2026 है. इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 है. रोजगार पोर्टल या मोबाइल ऐप Chhattisgarh Rojgar App के जरिए युवा आवेदन कर सकते हैं.
राजनांदगांव- CEE परीक्षा की तैयारी
राजनांदगांव में भी युवाओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है. आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 है. यहां भी 4 मई से 4 जून 2026 तक मुफ्त कोचिंग दी जाएगी. यहां आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in/ के अलावा गूगल फॉर्म का भी विकल्प दिया गया है. गूगल फॉर्म लिंक ये है https://forms.gle/EbD8ReSaa3MPZw788.
कौन ले सकता है लाभ?
- रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना जरूरी
- अग्निवीर भर्ती 2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य
- केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही कोचिंग के पात्र होंगे
क्या है इस पहल का उद्देश्य?
- युवाओं को लिखित परीक्षा के लिए तैयार करना
- तकनीकी और विषयगत समझ मजबूत करना
- अधिक से अधिक युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करना