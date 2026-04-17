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अग्निवीर भर्ती 2026: अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मुफ्त कोचिंग, जानिए कैसे करें आवेदन

बस्तर जिले में 620 युवाओं ने अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन किया है. इन अभ्यर्थियों के लिए 4 मई से 4 जून 2026 तक फ्री कोचिंग चलाई जाएगी. इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 है. लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी और सफलता दर बढ़ाने के लिए प्रशासन ने ये पहल की है.

छत्तीसगढ़: अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. कई जिलों में जिला प्रशासन द्वारा लिखित परीक्षा (CEE) की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है. यह पहल युवाओं को सेना में भर्ती के लिए बेहतर तैयारी का मौका देगी.

कांकेर- 1314 अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण

उत्तर बस्तर कांकेर में भी ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक पूरी हो गई है. इसके लिए 1314 युवाओं ने आवेदन किया है. इनके लिए भी 4 मई से 4 जून तक कोचिंग आयोजित होगी. संभावित परीक्षा तारीख 1 जून से 15 जून 2026 है. आवेदन के लिए रोजगार विभाग की वेबसाइट या चॉइस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है.

अंबिकापुर- ऑनलाइन पंजीयन जरूरी

इसी तरह अंबिकापुर में भी पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है. कोचिंग की अवधि 4 मई से 4 जून 2026 है. इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 है. रोजगार पोर्टल या मोबाइल ऐप Chhattisgarh Rojgar App के जरिए युवा आवेदन कर सकते हैं.

राजनांदगांव- CEE परीक्षा की तैयारी

राजनांदगांव में भी युवाओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है. आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 है. यहां भी 4 मई से 4 जून 2026 तक मुफ्त कोचिंग दी जाएगी. यहां आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in/ के अलावा गूगल फॉर्म का भी विकल्प दिया गया है. गूगल फॉर्म लिंक ये है https://forms.gle/EbD8ReSaa3MPZw788.

कौन ले सकता है लाभ?

रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना जरूरी

अग्निवीर भर्ती 2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य

केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही कोचिंग के पात्र होंगे

क्या है इस पहल का उद्देश्य?