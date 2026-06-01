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मैं भी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा लेकिन नहीं बने इस तरह के हालात- डॉ. रमन सिंह

गांव के दूर दराज इलाकों में होने वाली इस तरह की बातें चर्चा में तो होती थी लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में तब आ गई जब बेमेतरा में हुए एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशासन के कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल उठा दिया. नाराजगी में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि मैं भी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा लेकिन इस तरह के हालात नहीं बने.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी और कर्मचारी आम लोगों की नहीं सुन रहे हैं. यह बातें लगातार सत्ता के गलियारे में रही है. जनप्रतिनिधियों के सामने भी यह बातें रखी जाती रही हैं. अधिकारियों के काम नहीं करने की बातें लेकर मंत्रियों के दरवाजे तक जनता पहुंचती रही लेकिन मामला जस का तस रहा.

मामला क्या है

भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक दीपेश साहू ने रविवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अपनी शादी बड़े सामान्य तरीके से की. इस सामूहिक विवाह कार्य़क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह सहित तमाम लोगों को भेजा गया था.

तैयारी से नाराजगी !

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब सभी लोगों से मिलने की बारी आई तो जिस तरीके की तैयारी की गई थी उसमें सभी लोग बड़े असहज महसूस करने लगे और इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों की उपस्थिति में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर नसीहत दे डाली. रमन सिंह की नाराजगी यही नहीं रुकी बोलते समय उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह भी 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन कभी इस तरह के हालात नहीं बने और यही से पूरा मामला चर्चा में आ गया. जिसमें बेमेतरा जिले के जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर उनकी नाराजगी सामने आई.

विपक्ष ने कहा- सच आया सामने

बेमेतरा में प्रशासन की उपेक्षा वह भी राज्य के तमाम शीर्ष नेतृत्व के सामने आने के बाद कांग्रेस को भी मुद्दा मिल गया. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आखिर सच सामने आ गया. हम लोग लगातार इस बात को सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक कार्य प्रणाली बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है. इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने विरोध जताया है वह भी मुख्यमंत्री और तमाम राजनेताओं को उपस्थिति में यह बताता है की अधिकारिशाही पर सरकार की पकड़ नहीं रह गई है.