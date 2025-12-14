ETV Bharat / state

एक साल बाद भी नहीं मिली सम्मान राशि, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हुई थी प्रतियोगिता, सरकारी सिस्टम से टूटा मनोबल

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 14, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले की बेटी अदिति अग्रवाल को एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से आयोजित एक प्रतियोगिता के पुरस्कार की राशि नहीं मिल सकी है. छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जनवरी 2025 में प्रदेश स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता हुई थी. इसमें अदिति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल की ओर से अदिति को 5 हजार रुपये का चेक और प्रमाण पत्र भी दिया गया था, लेकिन आज तक वह राशि उनके खाते में जमा नहीं हुई है. इस मामले को लेकर छात्रा और उसके परिजन गहरी निराशा में हैं और उन्होंने प्रशासन व राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगाई है.

जल्द मिलने का किया था दावा: अदिति अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रदेश भर के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ा था. कार्यक्रम के दौरान यह कहा गया था कि पुरस्कार की राशि शीघ्र ही संबंधित प्रक्रिया के तहत छात्रा को प्राप्त हो जाएगी.

अब अलग-अलग जवाब मिलने लगे: अदिति ने बताया कि कार्यक्रम के बाद शिक्षकों और संबंधित अधिकारियों ने कहा कि राशि जिला कलेक्टर कार्यालय से मिलेगी. कई दिन बीतने के बाद भी यह राशि नहीं आई. फिर पूछताछ करने पर अलग-अलग जवाब भी मिले. कभी कहा गया कि राशि कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुकी है, तो कभी प्रक्रिया लंबित होने की बात कही गई.

इस अनुभव के बाद दोबारा किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया. जब मेहनत और सफलता के बाद भी सम्मान की राशि नहीं मिलती, तो आगे बढ़ने की प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है.- अदिति अग्रवाल, छात्रा

अदिति के परिजनों ने भी इस स्थिति पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए होती है. अगर इस तरह चक्कर काटने पड़े तो बच्चों का उत्साह टूट जाता है. बात सिर्फ 5 हजार रुपए की राशि की नहीं बल्कि प्रोत्साहन और मनोबल की है जो सरकारी सिस्टम से टूट जाता है.

संपादक की पसंद

