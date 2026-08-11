ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ को GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवॉर्ड, सरकारी खरीदी दोगुनी होकर 3,935 करोड़ रुपये तक पहुंची

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस से राज्य की खरीदी में एक वर्ष में 113 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

Award For Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ को पुरस्कार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. नई दिल्ली में हुए समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह सम्मान दिया. GeM के एक दशक पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह की थीम GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities रही.

राज्य सरकारों के लिए निर्धारित प्रीमियर अवार्ड्स स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार GeM के प्रभावी उपयोग और इसके जरिए सरकारी खरीदी के मूल्य और मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए दिया गया है.

GeM ने उद्यमियों के लिए खोले शासकीय बाजार के द्वार: मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि GeM ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे शासकीय मांग और बाजार से जुड़ने का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है. महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों और स्टार्टअप की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि इस पारदर्शी व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है.

खुला और पारदर्शी डिजिटल मार्केटप्लेस प्रत्येक उद्यमी को समान अवसर प्रदान करता है. हमारी सरकार का प्रयास है कि इस व्यवस्था का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों और स्टार्टअप तक पहुंचे. हम पारदर्शी शासकीय खरीदी के साथ स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

खुली प्रतिस्पर्धा से ₹130 करोड़ की बचत

GeM प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन को ₹130 करोड़ की बचत हुई है. यह बचत विभागों द्वारा खरीदी के लिए अनुमानित लागत और खुली प्रतिस्पर्धी बोली के बाद प्राप्त वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से हुई है.

GeM की खुली बोली प्रक्रिया, मानकीकृत विनिर्देश और प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल एवं ऑडिट योग्य रिकॉर्ड शासकीय खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीदी के माध्यम से राज्य शासन को कुल ₹235 करोड़ की बचत हुई है.

GeM से खरीदी में 113 प्रतिशत की वृद्धि

छत्तीसगढ़ में GeM के माध्यम से शासकीय खरीदी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंच गई. यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत की वृद्धि है.

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर

GeM के व्यापक उपयोग से शासकीय खरीदी में छोटे उद्यमियों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) से खरीदी 61 प्रतिशत बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई. यह निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है.

राज्य के प्राथमिकता वाले उद्यमी वर्गों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वहीं स्टार्टअप से खरीदी में सर्वाधिक 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

एक दशक से बिना भवन और शिक्षकों के चल रहा कोरबा GNM कॉलेज, नर्सिंग कोर्स करने वालों के साथ मजाक

EXPLAINER: 90 विधायकों में कौन Gen Z, छत्तीसगढ़ विधानसभा में युवा बनाम अनुभव पूरा गणित

TAGGED:

GOVT E MARKETPLACE
GEM SUSTAINABLE PROCUREMENT AWARD
विष्णुदेव साय सरकार
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
CHHATTISGARH ACHIEVES SUCCESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.