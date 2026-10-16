छत्तीसगढ़ में 2 अलग-अलग हादसों में 2 बच्चों की मौत, महासमुंद में झूला बना फांसी का फंदा
सूरजपुर जिले में पिता के साथ पैरेंट्स मीटिंग से लौट रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 7:45 PM IST
सूरजपुर/महासमुंद: छत्तीसगढ़ में 2 अलग-अलग हादसों में 2 बच्चों की मौत हो गई. सूरजपुर जिले में सड़क हादसे में 13 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी. बताया जा रहा है कि गिट्टी से लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्ची की जान गई.
वहीं महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के मुड़ीडीह गांव से भी बेहद दर्दनाक खबर सामने आई. यहां शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में खेल-खेल में हुए हादसे में चौथी कक्षा के छात्र की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.
सूरजपुर हादसा- पैरेंट्स मीटिंग से लौट रहे थे
सूरजपुर जिला मुख्यालय के नवापारा निवासी पंकज जैन अपनी 13 वर्षीय बेटी रिद्धिमा के साथ स्कूल की पैरेंट्स मीटिंग से वापस घर लौट रहे थे. पिता-बेटी बाइक पर सवार थे और बिश्रामपुर से सूरजपुर की ओर आ रहे थे. इसी दौरान उनके आगे चल रहा गिट्टी से लोड ट्रैक्टर अचानक मुड़ गया.
ट्रैक्टर की चपेट में आई बच्ची
ट्रैक्टर के अचानक दिशा बदलने से बाइक सवार पिता-पुत्री अपना संतुलन खो बैठे. इसी दौरान रिद्धिमा ट्रैक्टर की चपेट में आ गई. हादसे में ट्रैक्टर का पिछला पहिया बच्ची के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
जांच में जुटी पुलिस
यह पूरा मामला बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के केशवनगर का बताया जा रहा है. हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है.
महासमुंद में झूला बना मौत की वजह
प्राथमिक शाला मुड़ीडीह में कक्षा चौथी में पढ़ने वाले छात्र तरुण चौहान की एक हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि रोज की तरह बच्चे स्कूल खुलने से पहले स्कूल परिसर में पहुंचकर खेल रहे थे. स्कूल प्रांगण में लगे पेड़ पर बच्चों ने ही साड़ियों को बांधकर एक झूला बना रखा था.
तरुण अपने 8-9 अन्य साथियों के साथ उसी झूले पर पेड़ पर चढ़कर झूल रहा था. झूलने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा, तभी साड़ी से बना झूला उसके गले में फंस गया. गले में फंदा लगने से वह वहीं झूल गया. बच्चों ने शोर मचाया तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी.
स्कूल करीब 10 बजे खुलता है, लेकिन 9:30 बजे ही रोज की भांति बच्चे स्कूल में आकर खेलने लगते हैं. सहायिका 9:30 बजे स्कूल खोलकर चली गई थी, तब तक कोई भी टीचर स्कूल नहीं पहुंचा था. इसी दरमियान करीब 9 बच्चे खेल-खेल में पेड़ पर चढ़कर झूला झूल रहे थे. तभी एक बच्चे का पैर अचानक पेड़ से फिसला और वह नीचे गिरने लगा, तभी साड़ियों से बनाया हुआ झूला उसके गले में अचानक फंस गया और वह बच्चा सीधे नीचे झूल गया, जिससे उसकी मौत हो गई.- भंवरपुर चौकी प्रभारी अंजना चंद्रा
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मामले पर जांच जारी है और बच्चे के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.