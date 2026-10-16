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छत्तीसगढ़ में 2 अलग-अलग हादसों में 2 बच्चों की मौत, महासमुंद में झूला बना फांसी का फंदा

छत्तीसगढ़ में 2 अलग-अलग हादसों में 2 बच्चों की मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर/महासमुंद: छत्तीसगढ़ में 2 अलग-अलग हादसों में 2 बच्चों की मौत हो गई. सूरजपुर जिले में सड़क हादसे में 13 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी. बताया जा रहा है कि गिट्टी से लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्ची की जान गई.

वहीं महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के मुड़ीडीह गांव से भी बेहद दर्दनाक खबर सामने आई. यहां शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में खेल-खेल में हुए हादसे में चौथी कक्षा के छात्र की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.