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धमतरी के कुरुद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 10 हजार की रिश्वत लेते एसडीएम ऑफिस का क्लर्क गिरफ्तार

धमतरी : कुरुद में सोमवार को उस वक्त प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, जब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की टीम ने SDM कार्यालय में दबिश देकर एक सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. भू-अर्जन शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 पुनेश्वर सूर्यवंशी पर आरोप है कि उसने कन्हारपुरी में जमीन के डायवर्सन के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी. शिकायत के बाद ACB ने पहले मामले की पुष्टि के लिए शिकायतकर्ता को रिकॉर्डर उपलब्ध कराया. बातचीत रिकॉर्ड होने के बाद कार्रवाई की पूरी योजना तैयार की गई.

शिकायतकर्ता प्रकाश चंद्राकर ने मीडिया को बताया कि कन्हारपुरी में उनकी करीब 1200 वर्गफीट जमीन है, जिसके डायवर्सन के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था. आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा किए गए थे. इसके बाद उनसे पैसों की मांग की गई. प्रकाश चंद्राकर का कहना है कि शुरुआत में 30 हजार रुपये की मांग की गई थी. बाद में 20 हजार रुपये में बात तय हुई और पहली किस्त के तौर पर 10 हजार रुपये देने को कहा गया. इसके बाद ACB ने शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये दिए, जिन पर केमिकल लगाया गया था. जैसे ही शिकायतकर्ता ने यह रकम पुनेश्वर सूर्यवंशी को दी, पहले से घात लगाए बैठी ACB की टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया.

धमतरी में एसीबी की कार्रवाई (ETV BHARAT)

पांच घंटे तक चली कार्रवाई

ACB की टीम करीब तीन गाड़ियों में 10 से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ SDM कार्यालय पहुंची थी. कार्रवाई के दौरान कार्यालय के एक कमरे को बंद रखा गया और टीम के सदस्य लगातार अंदर-बाहर आते-जाते रहे. करीब पांच घंटे तक चली कार्रवाई में ACB ने आरोपी कर्मचारी से पूछताछ करने के साथ ही कार्यालय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अपने कब्जे में लिए. कार्रवाई पूरी होने के बाद टीम आरोपी पुनेश्वर सूर्यवंशी को हिरासत में लेकर कार्यालय से बाहर निकली. कुछ देर के लिए आरोपी को कमरे से बाहर भी लाया गया, लेकिन इसके बाद ACB की टीम उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई.

घूसखोरी के आरोप में क्लर्क गिरफ्तार (ETV BHARAT)

एसडीएम की गैरमौजूदगी में रिश्वत का खेल?

इस पूरे मामले में एक बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि जिस वक्त ACB की कार्रवाई हुई, उस समय SDM कार्यालय में मौजूद नहीं थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि डायवर्सन के काम को लेकर उससे लगातार पैसों की मांग की जा रही थी. हालांकि, इस मामले में SDM की भूमिका को लेकर फिलहाल ACB की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है. जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी.

शिकायत के चार दिन बाद कार्रवाई

ACB निरीक्षक अनिल ठाकुर ने बताया कि शिकायतकर्ता ने करीब चार दिन पहले रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. 1 अक्टूबर को शिकायतकर्ता को रिकॉर्डर दिया गया था, जिसमें बातचीत रिकॉर्ड की गई. रिकॉर्डिंग में 20 हजार रुपये की मांग सामने आई. इसके बाद 5 अक्टूबर को पहली किस्त देने की बात हुई और ACB ने जाल बिछाकर कार्रवाई की. निरीक्षक अनिल ठाकुर ने बताया कि आरोपी पुनेश्वर सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है. आरोपी को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की मांग की जा रही है.

एसीबी की कार्रवाई से धमतरी में मचा हड़कंप

SDM कार्यालय में ACB की इस कार्रवाई की खबर फैलते ही कुरुद में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. कार्यालय के कर्मचारियों से लेकर आसपास के लोगों तक पूरे मामले की चर्चा होती रही. फिलहाल ACB की कार्रवाई ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि सरकारी दफ्तरों में आम लोगों के काम को लेकर रिश्वत की मांग आखिर कब तक जारी रहेगी.