हाईकोर्ट–सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना?, 58% आरक्षण पर संवैधानिक टकराव, पीएम तक पहुंची शिकायत
छत्तीसगढ़ में आरक्षण से जुड़ा विवाद अब सामाजिक नीति से आगे बढ़कर संविधान, न्यायपालिका के सम्मान और शासन की जवाबदेही का प्रश्न बन चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 28, 2025 at 7:12 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण को लेकर उठा विवाद अब नीति या सामाजिक संतुलन तक सीमित नहीं रहा. यह मामला अब कोर्ट के आदेशों के पालन, संविधान की सर्वोच्चता और सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही की सीधी परीक्षा बन चुका है. हाईकोर्ट द्वारा 58% आरक्षण को असंवैधानिक ठहराए जाने और सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत न मिलने के बावजूद, इसी आधार पर भर्तियां और प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने के आरोपों ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है. इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री को शिकायत पत्र भेजा गया है.
न्यायिक अवमानना का आरोप: छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य सरकार पर न्यायिक अवमानना और संवैधानिक उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र में कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर किसी भी प्रकार की भर्ती या प्रवेश प्रक्रिया असंवैधानिक है.
लंबी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल: वीरेंद्र पांडे ने न्यायिक प्रक्रिया की देरी पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल हुआ, जिसका फैसला लगभग 10 वर्षों बाद 2022 में आया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन अब तक इसकी फाइनल हियरिंग नहीं हो सकी है. इस दौरान मामला वर्षों से न्यायालय में लंबित बना हुआ है.
फाइनल हियरिंग से पहले भर्ती, युवाओं के भविष्य पर संकट: वीरेंद्र पांडे ने आशंका जताई कि यदि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के पक्ष में आता है, तो वर्तमान में 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर की गई भर्तियां और प्रवेश प्रक्रिया कानूनी संकट में फंस सकती हैं. इससे न केवल चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि प्रदेश सरकार को भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में मामला अंतिम चरण में: इस मामले से जुड़े विकास त्रिपाठी ने बताया कि यह प्रकरण छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का संयुक्त मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. उन्होंने कहा कि केस अब फाइनल हियरिंग की स्थिति में है और जनवरी के पहले सप्ताह में इसकी सुनवाई होने की संभावना है.
2012 की नीति से शुरू हुआ आरक्षण विवाद: वीरेंद्र पांडे ने पीएम को लिखे पत्र में बताया कि 2012 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत रखते हुए कुल आरक्षण 58 प्रतिशत लागू किया था. यह व्यवस्था संविधान द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक थी, जिस पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं.
हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला, 58% आरक्षण असंवैधानिक: गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण तभी संभव है, जब राज्य सरकार असाधारण परिस्थितियों और ठोस सांख्यिकीय आधार प्रस्तुत करे. न्यायालय ने माना कि सरकार ऐसा करने में विफल रही और 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत: राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन 1 मई 2023 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया. इसका अर्थ यह रहा कि हाईकोर्ट का निर्णय प्रभावी बना रहा.
फैसले के बावजूद लागू रहा 58% आरक्षण: आरोप है कि इसके बावजूद अगस्त 2023 में सामान्य प्रशासन विभाग ने 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रवेश संबंधी निर्देश जारी किए. इसे न्यायालय के आदेशों की अनदेखी और प्रशासनिक मनमानी के रूप में देखा जा रहा है.
2025 की प्रवेश प्रक्रिया में नया विवाद: वर्ष 2025 के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जारी आरक्षण गणना के अनुसार कुल प्रभावी आरक्षण लगभग 68 प्रतिशत तक पहुंचता दिख रहा है. इससे अनारक्षित वर्ग के लिए अवसर सीमित होने का आरोप भी लग रहा है. इससे विवाद और गहरा गया है.
मेरिट बनाम आरक्षण की बहस फिर तेज: कोर्ट की ओर से बार-बार दोहराए गए उस सिद्धांत पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके अनुसार यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे अनारक्षित सीट पर चयनित किया जाना चाहिए.
प्रशासनिक जवाबदेही पर उठते सवाल: इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगाए जा रहे हैं. आरोप है कि स्पष्ट न्यायिक आदेशों के बावजूद नीतिगत निर्णय लिए गए, जिससे संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बनी.
क्या हैं प्रमुख मांगें
- मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच
- 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा के अनुरूप भर्ती और प्रवेश प्रक्रिया
- 58 प्रतिशत के आधार पर की गई भर्तियों की समीक्षा की मांग
छत्तीसगढ़ में आरक्षण से जुड़ा यह विवाद अब सामाजिक नीति से आगे बढ़कर संविधान, न्यायपालिका के सम्मान और शासन की जवाबदेही का प्रश्न बन चुका है. आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग और सरकार का रुख ही तय करेगा कि यह विवाद समाधान की ओर बढ़ेगा या और गहराएगा.