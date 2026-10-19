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छत्तीसगढ़ से भागा 30 हाथियों का झुंड, 300 किमी सफर तय कर पहुंचा जबलपुर, विभाग की उड़ी नींद

छत्तीसगढ़ से जबलपुर पहुंचा 30 हाथियों का झुंड ( (AFP (File Photo)) )

जबलपुर: 30 हाथियों का एक झुंड मंडला से होते हुए जबलपुर की बरगी के जंगलों के पास पहुंचा है. वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टी की है. वन विभाग की 40 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी मॉनिटरिंग के लिए लगाई गई है. इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को जंगल से दूर रहने की हिदायत दी गई है.

हाथियों को कंट्रोल करने 40 से वनकर्मियों की टीम तैनात छत्तीसगढ़ के जंगलों से निकलकर करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हाथियों का एक झुंड जबलपुर के बरगी क्षेत्र तक पहुंच गया है. इलाके में हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया. रविवार को सूचना मिलने के बाद 40 से अधिक वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों की लोकेशन तलाशने के साथ उनकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है. वन विभाग के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती हाथियों की सही संख्या का पता लगाने और उन्हें आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने की है.