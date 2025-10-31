ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा का सफर: राजकुमार कॉलेज में हुई थी पहले सत्र की बैठक, 25 साल बाद नवा रायपुर में बनेगा इतिहास

पहली विधानसभा बैठक रायपुर के प्रतिष्ठित राजकुमार कॉलेज परिसर के जशपुर हॉल में हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जहां से लिखी गई संसदीय इतिहास की पहली पंक्ति: राजधानी रायपुर का राजकुमार कॉलेज, जिसे अंग्रेजी शासन काल में 1882 में जबलपुर में स्थापित किया गया था और बाद में 1894 में रायपुर स्थानांतरित किया गया, वही जगह थी जहां छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा सत्र आयोजित हुआ. इस दौरान जशपुर हॉल को अस्थायी विधानसभा में तब्दील किया गया. सरकार ने किराया भंडार से कुर्सियां, फर्नीचर और टेंट की व्यवस्था कर यहां विधानसभा सदन का माहौल तैयार किया. हॉल के बाहर पंडाल में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी हुई थी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का 25 साल का सफर, अस्थाई हॉल से लेकर हाईटेक भवन तक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. छत्तीसगढ़ के राज्य बनने के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं. 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य अस्तित्व में आया, तब न तो राजधानी स्थायी थी और न ही विधानसभा भवन, लेकिन लोकतंत्र का पहिया रुका नहीं. अस्थायी व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा बैठक रायपुर के राजकुमार कॉलेज परिसर के जशपुर हॉल में आयोजित की गई थी. यही हॉल प्रदेश की संसदीय यात्रा की पहली ऐतिहासिक गवाही बना.

पहला सत्र, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक: छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा सत्र की बैठक 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक चली. इस दौरान प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह ने बैठक का संचालन किया. सदस्यों ने शपथ ली और विधानसभा अध्यक्ष एवं समितियों का गठन किया गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बतौर मुख्यमंत्री सदन में उपस्थिति दर्ज की, लेकिन उस समय वे निर्वाचित सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने शपथ नहीं ली.

छत्तीसगढ़ के पहले प्रोटेम स्पीकर राजा महेंद्र बहादुर सिंह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संस्कृत में ली गई पहली शपथ: पहले सत्र में भाजपा नेता नंदकुमार साय ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर इतिहास रचा. वे पहले नेता प्रतिपक्ष बने.वहीं तत्कालीन वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह देव और डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत जोगी मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने भी शपथ ली. जशपुर हॉल के बाहर आज भी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा लगी है, जो इस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है.

छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजकुमार कॉलेज का गौरवशाली इतिहास: यह केवल एक शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र का आरंभ बिंदु है. इतिहासकारों की माने तो, इसे सर एंड्रयू फ्रेजर ने रियासतों के राजकुमारों और जमींदारों की शिक्षा के लिए शुरू किया था. यह कॉलेज आज भी 130 एकड़ के विशाल परिसर में खड़ा है.

यहां की प्रसिद्ध घड़ी सारंगढ़ रियासत के राजा जवाहर सिंह की ओर से लगाई गई थी. कभी यह संस्थान पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय माना जाता था. अब यह CISCE बोर्ड से संबद्ध आधुनिक शिक्षा संस्थान है, जहां आज भी घुड़सवारी, तीरंदाजी, योग और फोटोग्राफी जैसे पारंपरिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं.

राजकुमार कॉलेज से शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब छत्तीसगढ़ को मिला अपना भव्य विधानसभा भवन: 25 साल बाद अब छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक यात्रा एक नए मुकाम पर पहुंच रही है. नवा रायपुर में तैयार हुआ नया विधानसभा भवन अपने आप में स्थापत्य कला, तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम है. 1 नवंबर 2025, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का लोकार्पण करेंगे.

रायपुर बलौदा बाजार मार्ग वर्तमान विधानसभा भवन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल के हॉल से नवा रायपुर तक: राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल से लेकर नवा रायपुर के भव्य विधानसभा परिसर तक का यह सफर सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान, आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक परिपक्वता की कहानी है. जहां कभी टेंट और किराये की कुर्सियों पर विधायक बैठे थे, वहीं अब अत्याधुनिक तकनीक, परंपरा और संस्कृति से सुसज्जित नया सदन राज्य के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करेगा.