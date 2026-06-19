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बलरामपुर दौरे पर PWD के सचिव, निर्माणाधीन कार्यों का लिया जायजा, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, ठेकेदारों को नोटिस जारी

PWD सचिव मुकेश बंसल ने बैठक लेकर निर्माण कार्यों की समीक्षा की, कहा- बरसात के पहले नाली निर्माण, जल निकासी के काम पूरे हों.

PWD Secretary visit balrampur
बलरामपुर दौरे पर PWD के सचिव, निर्माणाधीन कार्यों का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 1:42 PM IST

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बलरामपुर: पीडबल्यूडी विभाग के सचिव मुकेश बंसल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने निर्माणाधीन सड़क सेतु और भवनों का निरीक्षण किया. साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने धीमी गति से किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की.

आयोजित बैठक में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, वनमण्डलाधिकारी आलोक बाजपेई और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे.

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मुकेश बंसल ने कहा- बरसात के पहले नाली निर्माण, जल निकासी के काम पूरे हों. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठेकेदारों को नोटिस

PWD सचिव ने बैठक के दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने हर कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने और ठेकेदारों के साथ समन्वय बनाकर कार्यों को गति देने को कहा.

लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी. लंबित कार्यों की जानकारी लेकर संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने तथा ब्लैक-लिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.- मुकेश बंसल, सचिव PWD

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PWD सचिव मुकेश बंसल ने धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, ठेकेदारों को नोटिस जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की समीक्षा

बैठक में बलरामपुर-रामानुजगंज-सनावल, कामेश्वरनगर, कपिलदेवपुर, गणेशमोड़, जनकपुर, रमेशपुर-शंकरपुर, चंपा से बादा और कुसमी-कोरंधा मार्ग निर्माण की समीक्षा की. उन्होंने कई भवनों के निर्माण और अधोसंरचना परियोजनाओं के साथ ही शासकीय महाविद्यालय भवन के कार्यों की भी जानकारी ली. कहा कि निर्माण कार्यों में विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.

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PWD सचिव मुकेश बंसल ने बैठक लेकर निर्माण कार्यों की समीक्षा की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रीय राजमार्ग और कंठी घाट का किया निरीक्षण

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-343 और कंठीघाट में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 का निरीक्षण करते हुए कहा कि बरसात के पहले नाली निर्माण एवं जल निकासी संबंधी सभी काम समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं, ताकि वर्षा के दौरान आवागमन बाधित न हो.

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