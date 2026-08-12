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हॉस्टल की सीलबंद पेटी का बंद लिफाफा खुलते ही उड़े पुलिस के होश, सालों से चल रहा था डर्टी गेम

छतरपुर के छात्रावास का अधीक्षक करता था छात्रों से गन्दी बात, बच्चों ने आपबीती लिख शिकायत पेटी में डाली, अधीक्षक को थाने ले गई पुलिस. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

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छतरपुर के छात्रावास का अधीक्षक करता था छात्रों से गन्दी बात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 12:26 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 1:08 PM IST

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छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक अधीक्षक के कारनामे का काला चिट्ठा शिकायत पेटी में बन्द था. मामले की जानकारी पुलिस को लगी और शिकायत पड़ी तो पुलिस के होश उड़ गए. शिकायत में अधीक्षक पर 5 से 6 छात्रों के साथ गन्दी बात करने का सच लिखा था. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षक के बयान दर्ज कराने के लिए उसे उठा लिया. अब पूछताछ की जा रही है.

छात्रावास के अधीक्षक पर गंदी हरकत का आरोप
छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देरी रोड स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास क्रमांक-2 एवं 3 में छात्रों के साथ अधीक्षक आशीष शुक्ला द्वारा कथित तौर पर अश्लील हरकत किए जाने का मामला सामने आया है. सूचना पर पुलिस हॉस्टल पहुंची और अधीक्षक को अपने साथ थाने ले गई. सिविल लाइन टीआई अशुतोष श्रोती को शिकायत पेटी में मिली शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है.

छात्रावास के अधीक्षक पर गंदी हरकत का आरोप (ETV Bharat)

छात्रों ने शिकायत लिख पेटी में डाली
बताया जा रहा है कि, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं. मामले में करीब 5 से 6 छात्रों द्वारा अधीक्षक के खिलाफ शिकायत लिखकर शिकायत पेटी में डाली गई थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने छात्रों से जानकारी ली. वहीं बाल कल्याण समिति (CWC) की टीम भी छात्रावास पहुंची और छात्रों से पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है.

WARDEN HARASSED STUDENT CHHATTARPUR
अधीक्षक को थाने ले गई पुलिस (ETV Bharat)

अधीक्षक ने लगाए साजिश के आरोप
टीआई आशुतोष श्रोती ने बताया कि, ''फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 5 से 6 छात्रों के साथ गंदी हरकत करने की शिकायत मिली है. छात्रों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मामले में पुलिस और बाल कल्याण समिति की जांच के बाद ही आरोपों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.'' वहीं, मामले में जब अधीक्षक आशीष शुक्ला से बात हुई तो उन्होंने कहा, ''मेरे साथ साजिश की जा रही है.''

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हॉस्टल में सालों से चल रहा थी डर्टी गेम (ETV Bharat)

शिकायत पर कांग्रेस नेता पहुंचे हॉस्टल
मामले में युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने बताया, ''अधीक्षक के खिलाफ पिछले वर्ष से शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन छात्र खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहे थे. उनके मुताबिक, मंगलवार सुबह एक छात्र ने फोन कर अधीक्षक द्वारा कथित अश्लील हरकत किए जाने की जानकारी दी. जिसके बाद वे छात्रावास पहुंचे और छात्रों से बातचीत की. छात्रों की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई.''

लोकेंद्र वर्मा ने आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने और अधिकारियों द्वारा छात्रों से समय-समय पर संवाद करने की मांग की है. उनका कहना है कि, ''यदि बच्चों से नियमित रूप से बातचीत की जाती और उनकी शिकायतों पर समय रहते ध्यान दिया जाता तो ऐसी स्थिति सामने आने से रोकी जा सकती थी.''

Last Updated : August 12, 2026 at 1:08 PM IST

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