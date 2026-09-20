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मध्य प्रदेश के हर जिले में होगा छात्रों की गूंज, जीतू बोले सरकार को बहुत तेजी से सुनाई दे रही है गूंज

इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद कांग्रेस उत्साहित, जीतू पटवारी ने झूठ की दुकान बताने पर उठाए सवाल. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश के हर जिले में होगा छात्रों की गूंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 4:12 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब छात्रों के मुद्दे को जिला स्तर पर अभियान बनाने का फैसला किया है. छात्रों और अभिभावकों की मदद से छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब सभी जिलों में होगा. राहुल गांधी के कार्यक्रम से उत्साहित प्रदेश कांग्रेस अब भाजपा द्वारा झूठ की दुकान बताए जा रहे राहुल गांधी के अभियान को जिला स्तर तक ले जाने को तैयार है.

'हर जिले में होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम'

इंदौर में शनिवार को हुए राहुल गांधी के आयोजन में छात्र-छात्राओं की भारी भीड़ और नीट परीक्षा के अलावा पेपर लीक और धांधली जैसे मुद्दे पर कांग्रेस को मिले जन समर्थन के चलते पार्टी का मानना है कि, जो सरकार छात्रों के आयोजन को झूठ बता रही है, उसके सच्चाई छात्रों और अभिभावकों के जरिए ही जिला स्तर पर बताई जाए.

झूठ की दुकान बताने पर कांग्रेस के सवाल (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के इस आयोजन को अब जिला स्तर पर आयोजित करने का फैसला किया है. इंदौर में रविवार को घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "छात्रों की गूंज कार्यक्रम से लाखों परिवार जुड़े हैं. यहां से छात्रों की गूंज समाप्त नहीं होगी, अब मध्य प्रदेश के हर जिले में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा. यह कांग्रेस पार्टी के बैनर तले होने से पहले अभिभावक और छात्रों के बैनर तले होगा."

'सरकार को बहुत तेजी से सुनाई दे रही है गूंज'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "छात्रों की समस्या को लेकर देश में एक नई बहस शुरू हुई है. शनिवार को जिस प्रकार का साथ युवा साथियों ने दिया, वह अकल्पनीय था. इसलिए अब सरकार और सरकार से जुड़े संगठनों को बहुत ताकत से छात्रों की गूंज सुनाई दे रही है."

झूठ की दुकान बताने पर कांग्रेस के सवाल

भाजपा द्वारा पूरे आयोजन को झूठ की दुकान बताए जाने को लेकर जीतू पटवारी ने भाजपा से सवाल किया है, "जो बच्चे सवाल उठा रहे हैं वह झूठे हैं या उनके परिजन झूठे हैं. भाजपा स्पष्ट करे कि नीट में जिन बच्चों ने जान दी वे झूठे थे या वे 50% बच्चे झूठे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और अपनी बात सार्वजनिक मंच पर उठा रहे हैं."

जीतू पटवारी ने कहा, "यही बीजेपी का अहंकार था कि उन्होंने जंतर-मंतर पर डंडे चलाए. आखिर में उन्हीं बच्चों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ." मोहन यादव को लेकर जीतू पटवारी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी आपसे निवेदन करती है कि एजुकेशन सिस्टम पर आप अब भी काम नहीं करोगे तो दिन गिनते जाओ. बीजेपी वाले ही आपको धक्का मारने में लगे हैं और कुर्सी खींचने में लगे हैं."

'मिमिक्री आर्टिस्ट एंटरटेनमेंट का माध्यम'

जीतू पटवारी ने कहा, "छात्रों की गूंज किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता. मिमिक्री आर्टिस्ट लोगों को एंटरटेनमेंट करने का माध्यम होता है. उन्होंने प्रधानमंत्री की मां का कोई अपमान नहीं किया. इसके पीछे किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था."

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