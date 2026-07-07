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छात्रों की गूंज: छात्र और युवा हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने चलाया अभियान

कांग्रेस ने कहा, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए.

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जिम्मेदारी तय करने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
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राजनांदगांव: युवा और छात्रों के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ''छात्रों की गूंज'' नाम से एक अभियान चला रही है. अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी सभी जिलों में प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है. अभियान के तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी पर सवाल खड़े कर रही है. पार्टी का कहना है कि युवाओं का भविष्य कभी पेपर लीक तो कभी बेरोजगारी में फंसकर बर्बाद हो रहा है.

पेपर लीक, भर्ती में देरी पर कांग्रेस के सवाल

कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक होने की वजह से युवाओं का जहां भविष्य खराब हो रहा है, वहीं परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं. छात्र और उनके परिजन दोनों का विश्वास परीक्षा व्यवस्थाओं से उठता जा रहा है.

जिम्मेदारी तय करने की मांग (ETV Bharat)

जिम्मेदारी तय करने की मांग

राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है. परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के कारण लाखों युवाओं को मानसिक तनाव और भविष्य को लेकर असमंजस का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही कई विभागों में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर समयबद्ध भर्ती नहीं होने से बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हुई है:

रोजगार देने में सरकार रही फेल-कांग्रेस

जिला कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि युवाओं को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और समय पर रोजगार के अवसर चाहिए. पार्टी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ रिक्त सरकारी पदों पर नियमित और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की.



कांग्रेस की प्रमुख मांगें

  • राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं और पेपर लीक मामलों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो.
  • पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं के पूरे नेटवर्क का खुलासा कर उनसे जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
  • परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए.
  • राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली लागू हो.
  • केंद्र और राज्यों के सभी विभागों में रिक्त सरकारी पदों का विवरण सार्वजनिक कर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए.
  • नियमित, समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध किया जाए.

"छात्रों की गूंज" अभियान आगे भी जारी रहेगी-कांग्रेस

जिला कांग्रेस के नेताओं ने कहा, "छात्रों की गूंज" केवल राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों और बेरोजगार युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास है." पार्टी ने कहा कि वह शिक्षा, परीक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी.

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