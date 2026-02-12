ETV Bharat / state

सैकड़ों देवलुओं संग मंडी शिवरात्रि के लिए रवाना हुए देव मगरू महादेव, छोटी काशी तक करेंगे 107 किमी का पैदल सफर

सैकड़ों देवलुओं संग मंडी शिवरात्रि के लिए रवाना हुए देव मगरू महादेव ( ETV BHARAT )

सराज: सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में विराजमान देव मगरू महादेव और देव नाग चपलादूं महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने के लिए छोटी काशी मंडी की ओर रवाना हो गए हैं. सैकड़ों देवलू, बजंत्री और कारकून देव यात्रा में शामिल हैं. ढोल-नगाड़ों और जयकारों के बीच यह यात्रा शुरू हुई. यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैय 107 किलोमीटर की पदयात्रा देव मगरू महादेव करीब 107 किलोमीटर और देव नाग चपलादूं लगभग 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेंगे. यात्रा के दौरान अलग-अलग स्थानों पर रात्रि ठहराव रखा गया है. रास्ते भर श्रद्धालु देवताओं का स्वागत कर आशीर्वाद ले रहे हैं. देवता कमेटी के अध्यक्ष ओमचंद ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह करीब सवा 11 बजे देव मगरू महादेव मंडी पहुंचेंगे और मेले की पहली जलेब में शामिल होंगे. मंडी महाशिवरात्रि मेले में देव मगरू महादेव का विशेष स्थान है. उन्हें शिव स्वरूप माना जाता है और राज दरबार के प्रमुख देवताओं में उनकी गिनती होती है. मगरू महादेव का देव माधोराय के समान रुतबा