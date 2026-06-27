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350 साल पुराने गौरव का उत्सव, धमतरी में मनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर कार्य़क्रम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विधि-विधान से अभिषेक किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: शहर में शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. मराठा समाज की ओर से रत्नाबांधा रोड स्थित छत्रपति शिवाजी चौक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विधि-विधान से अभिषेक किया गया. इस अवसर पर समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम में धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा भी शामिल हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया.

कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का सात पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया. समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को याद किया. इस दौरान "जय भवानी, जय शिवाजी" के जयघोष गूंजते रहे. मराठा समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यह आयोजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है.

शिवाजी महाराज की प्रतिमा का सात पवित्र नदियों के जल से अभिषेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवगाथा

मराठा समाज के विश्वजीत कृदत्त ने बताया कि ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था. करीब साढ़े 350 वर्ष पहले भारत में एक हिंदू सम्राट के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ, जिसकी गौरवगाथा आज भी पूरे समाज द्वारा उत्सव के रूप में मनाई जाती है.

छत्रपति शिवाजी महाराज केवल किसी एक प्रांत के राजा नहीं थे, बल्कि उनका सपना अखंड भारत और स्वराज की स्थापना का था. उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र की कल्पना को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया- विश्वजीत कृदत्त, मराठा समाज

धमतरी में मनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारतीय इतिहास के महानायक हैं शिवाजी महाराज

कार्यक्रम में पहुंचे धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने साहस, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और सुशासन का अद्वितीय उदाहरण पेश किया. उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है.

शिवाजी महाराज के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए.- रामू रोहरा, महापौर

शिवाजी महाराज के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महापौर ने मराठा समाज को राज्याभिषेक उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक गौरव को जीवंत बनाए रखते हैं.