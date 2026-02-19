आगरा किला में गूंजेगी शिवाजी की शौर्यगाथा; महाराष्ट्र CM और राजस्थान के राज्यपाल पहुंचेंगे
अंजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनोद पाटील ने बताया कि आगरा किले में शाम 6 बजे जयंती उत्सव का आयोजन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 2:30 PM IST
आगरा: किला के जहांगीर महल में गुरूवार देर शाम छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा गूंजेगी. इस कार्यक्रम में जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ ही राजस्थान के राज्यपाल और तमाम मंत्री, विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे. छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा.
अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनोद पाटील ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 396वें जयंती उत्सवमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटील, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे.
इसके अलावा केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशिषजी शेलार, फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व केंद्रीय रेलवे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, अमरसिंह पंडित समेत अन्य अतिथि शामिल होंगे.
गर्जा महाराष्ट्र माझा समेत अन्य प्रस्तुतियां: अंजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनोद पाटील ने बताया कि आगरा किले में शाम 6 बजे भव्य शिव जयंती उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति शुरू होंगी.
इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का गौरव करने वाले गीत, शिवजन्मका पारंपरिक लोरीगीत, महाराष्ट्र राज्य गीत गर्जा महाराष्ट्र माझा, शिवाजी महाराज के जीवन पर नाटिका, शिवछत्रपति का पोवाडा समेत अन्य कार्यक्रम होंगे. इसके अलावा लाइट एंड लेजर शो का आकर्षण भी खास होगा.
2023 से हो रहा आयोजन: आगरा किला में पहली बार 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भव्य जयंती समारोह मनाई गई थी. तब दीवान-ए-आम के सामने जयंती समारोह हुआ था. इसके बाद 2024 में भी दीवान-ए-आम के सामने जयंती समारोह आयोजित हुआ.
2025 में महाराष्ट्र सरकार और अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती समारोह की अनुमति जहांगीर महल के सामने मिली. इस बार भी आगरा किला में जहांगीर महल के सामने ही भव्य कार्यक्रम की अनुमति मिली है.
शिवनेरी दुर्ग में हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग (महाराष्ट्र) में 19 फरवरी 1630 को हुआ था. उनके पिता शहाजीराजे भोंसले और मां जीजाबाई थीं.
छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी. छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छे सेनानायक के साथ ही एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे. देश में पहली बार उन्होंने ही नौसेना का गठन किया था.
पुरंदर की संधि की के बाद आगरा आए: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' ने बताया कि मुगलिया तख्त पर बैठने पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण भारत फतह का अभियान शुरू किया. मगर, औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान में सबसे बड़ी चुनौती छत्रपति शिवाजी महाराज थे.
वह लगातार औरंगजेब को परेशान कर रहे थे. इस पर औरंगजेब ने कूटनीति के तहत जयपुर के राजा जयसिंह को दक्षिण भारत अभियान पर भारी भरकम फौज के साथ भेजा. दक्षिण भारत पहुंचकर जयसिंह ने शिवाजी महाराज के कई विश्वासपात्र अपनी ओर किए और खूब खून बहाया.
इसके बाद जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य पुरंदर की संधि हुई. मुगल सेना में सेनानायक दिलेर खां चाहता था कि छत्रपति शिवाजी की हत्या की जाए. छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या के अंदेशे से राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए राजी किया.
राजा जयसिंह ने भरोसा दिया कि उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी. उन्हें सुरक्षित वापस भेजा जाएगा. इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी और विश्वासपात्र सैनिकों के साथ देवगढ़ से 5 मार्च 1666 को आगरा के लिए रवाना हुए. छत्रपति 11 मई 1666 को आगरा पहुंचे.
7 बार हुआ किया गया अपमान: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महराज ग्वालियर रोड पर सराय मलूक पहुंचने पर उनकी अगवानी नहीं की गई. इससे छत्रपति शिवाजी महाराज का मूड बिगड़ गया. इसका जिक्र 'शक निर्माता शिवराय' में विस्तार से लिखा गया है.
इसमें लिखा है सात बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया था. सबसे पहले सराय मलूकचंद में राजा जय सिंह के बेटे कुंवर राम सिंह को अगवानी करनी थी. मगर, कुंवर राम सिंह की ड्यूटी रात में किला में हरम सराय पर लगा दी गई थी.
इसलिए, राम सिंह ने अपने मुंशी गिरधारी लाल को छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वागत के लिए भेजा. मगर, गिरधारी लाल भी समय पर नहीं पहुंचा. इस पर शिवाजी महाराज अकेले ही आगे बढे तो रास्ता भटक गए.
जब रास्ते में कुंवर राम सिंह मिले तो घोड़े से उतर कर कुंवर राम सिंह ने छत्रपति शिवाजी का स्वागत नहीं किया. इसके साथ ही कुंवर राम सिंह ने छत्रपति शिवाजी के साथ आए हाथियों को भी किला तक नहीं जाने दिया.
इससे शिवाजी अकेले घोड़े पर चले. औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुलाकात 12 मई 1666 को दीवान-ए-खास में हुई थी. शिवाजी ने औरंगजेब को 5 हजार रुपए न्योछावर में और एक हजार मोहरे भेंट कीं.
मुलाकात में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया. उन्हें 5 हजार के मंसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया. सभी को पान और खिल्लत दी गई. छत्रपति शिवाजी को पान दिया, मगर खिल्लत नहीं दी गई.
औरंगजेब के दीवान-ए-खास किए गए बर्ताव से छत्रपति शिवाजी ने नाराजगी जताई. छत्रपति शिवाजी दीवान-ए-खास से बाहर आ गए. इस पर राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि औरंगजेब से दोबारा मिलें.
छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंकार कर दिया और कहा कि मैं अब दोबारा औरंगजेब से नहीं मिलूंगा. तुम मुझे मार सकते हो, कैद कर सकते हो. तुमने मुझे देखा है. तुम्हारे बाप ने मुझे देखा है. तुम्हारे बादशाह ने मुझे देखा है. क्या मैं ऐसा आदमी हूं, जो 5 हजार मंसबदारों की कतार में खड़ा किया जाए.
इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी को नजरबंद करा लिया. फिर, राजा जयसिंह के सुपुर्द करके कैद में रखने हुक्म दिया. इसका जिक्र मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब 'औरंगजेब' और मैंने अपनी पुस्तक तवारीख-ए-आगरा में किया है.
99 दिन तक औरंगजेब की कैद में रहे: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि औरंगजेब के हुक्म से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे शंभाजी को राजा जयसिंह के सुपुर्द कर दिया. फिदाई खां की हवेली में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे को कैद में रखा गया.
वहां अपनी सूझबूझ और चतुराई से शिवाजी महाराज और शंभाजी औरंगजेब की कैद से 19 अगस्त 1666 को निकल गए. वह नगला अजीता से मथुरा पहुंचे. मथुरा में शिवाजी महाराज ने अपने विश्वासपात्र के पास ही बेटे शंभाजी को सौंपा और साधु के वेश में प्रयागराज पहुंचे.
औरंगजेब को 20 अगस्त 1666 को औरंगजेब को शिवाजी के आगरा से चले जाने की जानकारी हुई थी. शिवाजी 12 सितंबर 1666 को राजगढ़ पहुंचे. छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रवास की बात करें तो वह 101 दिन है. जबकि, औरंगजेब की कैद में 99 दिन रहे.
यह भी पढ़ें: एक्शन मोड में मुख्य सचिव: UP में योजनाओं की रफ़्तार पर पैनी नज़र; जनसुनवाई पोर्टल को लेकर सख्त चेतावनी