CSJMU में 'नो टॉलरेंस' नीती लागू: विषम सेमेस्टर परीक्षा में 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र होंगे बाहर
परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 12:47 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 2:59 PM IST
कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) में पढ़ने वाले जिन छात्रों की उपस्थिति कक्षा में 75 प्रतिशत से कम है, वह अब 25 नवंबर से आयोजित होने जा रही विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे. यह फैसला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने लिया है.
साथ ही परीक्षा सकुशल और नकल विहीन तरीके से संपन्न हो सके, इसको लेकर विश्वविद्यालय में "नो-टॉलरेंस" नीति को भी लागू किया है. इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है. कोई भी छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा.
ईटीवी भारत से बातचीत में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रभारी डॉ.बीपी सिंह ने बताया कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 नवंबर से प्रारंभ हो रही हैं. इसमें 15000 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं. विश्वविद्यालय के 148 प्रोग्राम में संचालित होने वाली इन परीक्षाओं में प्रथम, तृतीय, पंचम ,सप्तम और नवम सेमेस्टर के विद्यार्थी शामिल होंगे. ये परीक्षाएं नकल विहीन तरीके से होंगी.
75% उपस्थिति अनिवार्य: परीक्षा प्रभारी डॉ. बीपी सिंह ने बताया कि इस बार जो परीक्षा आयोजित हो रही है, उसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के निर्देश पर सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव किया गया है. जिन भी छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम होगी, उन्हें किसी भी हाल में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि कुलपति का ये निर्णय वर्षों से शिथिल पड़े शैक्षणिक मानकों को एक बार पुनः स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. ये आदेश उन छात्रों के लिए एक बड़ा और सख्त संदेश होगा, जो कक्षा में उपस्थित न होकर सीधे परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा रखते हैं.
कक्ष निरीक्षक के लिए ये नीति: परीक्षा प्रभारी डॉ. बीपी सिंह ने बताया कि इस बार परीक्षा को पूरी तरीके से निष्पक्ष संचालित करने के लिए विवि प्रशासन ने निरीक्षक तैनाती में एक नया मॉडल अपनाया है. परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराने के लिए दूसरे विभाग के शिक्षकों को किसी अन्य विभाग में कक्ष निरीक्षक के तौर पर तैनात किया जाएगा. शिक्षकों की अदला-बदली से न सिर्फ किसी भी तरह के पक्षपात या दबाव की संभावना नहीं रहेगी, बल्कि परीक्षा कक्षा में सख्ती और निष्पक्षता का माहौल भी बना रहेगा. इसके अलावा हर एक परीक्षा कक्ष की इस बार सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी.
नकल करते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई: बीपी सिंह ने बताया कि परीक्षा के सफल और सकुशल संचालन को लेकर एक उच्च स्तरीय निगरानी टीम का भी गठन किया गया है. इसमें विश्वविद्यालय के ही डीन एकेडमी परीक्षा प्रभारी और अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर को परीक्षा की देखरेख की अहम जिम्मेदारी सौंप गई है.
ये सभी परीक्षा कक्ष में निरीक्षण कर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे. इस दौरान अगर उन्हें किसी भी छात्र पर संदेह होता है तो उस पर विवि प्रशासन के द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी. टीम का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह अव्यवस्था न उत्पन्न हो साथ ही नियम और निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाए.
उन्होंने बताया कि विवि प्रशासन के द्वारा 25 नवंबर से आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. छात्र-छात्राओं के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. 15000 से अधिक छात्र और छात्राएं इस परीक्षाओं में शामिल होंगे.
