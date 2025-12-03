ETV Bharat / state

CSJM में दो विषयों की परीक्षाएं निरस्त; पाठ्यक्रम बाहर पेपर में आए सवाल, अब इस दिन होंगे एग्जाम

कानपुर: कई माह तक अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करने के बाद जब छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के एमएससी के छात्र अपने विषयों (केमिस्ट्री व मैथ) की परीक्षाएं देने पहुंचे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा. दरअसल, दोनों ही विषयों के पेपर में सवाल पाठ्यक्रम से बाहर के थे. शिकायत हुई तो दोनों ही परीक्षाएं कैंसिल कर दी गईं.

मंगलवार को एमएससी (पहले सेमेस्टर) के केमिस्ट्री (इनऑर्गेनिक) व एमएससी (तीसरे सेमेस्टर) मैथ के एब्सट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर था. प्रश्न पत्र देखकर छात्र-छात्राएं परेशान हो गए. उनका कहना था कि जो सवाल पूछे गए हैं, वे पाठ्यक्रम में नहीं हैं. ये सूचना सीधे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसरों तक पहुंची. शिकायत पर विश्वविद्यालय ने दोनों ही पेपरों को निरस्त कर दिया. देर शाम विश्वविद्यालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया. परीक्षाओं की नई तिथि 12 दिसंबर तय की गई.

जांच बैठाई गई: परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया कि, दो विषयों की परीक्षाएं निरस्त होने से निश्चित तौर पर छात्र-छात्राओं को परेशानी हुई है. हालांकि, उनकी मदद के लिए महाविद्यालय विकास परिषद (सीडीसी) के निदेशक व डीन विज्ञान संकाय की कमेटी गठित कर दी गई है, जो इसकी जांच करेगी. पेपर बनाने में जिन शिक्षकों द्वारा लापरवाही की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.