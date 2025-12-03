ETV Bharat / state

CSJM में दो विषयों की परीक्षाएं निरस्त; पाठ्यक्रम बाहर पेपर में आए सवाल, अब इस दिन होंगे एग्जाम

विश्वविद्यालय प्रशासन ने गठित की कमेटी, लापरवाह शिक्षकों पर लिया जाएगा एक्शन

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कई माह तक अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करने के बाद जब छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के एमएससी के छात्र अपने विषयों (केमिस्ट्री व मैथ) की परीक्षाएं देने पहुंचे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा. दरअसल, दोनों ही विषयों के पेपर में सवाल पाठ्यक्रम से बाहर के थे. शिकायत हुई तो दोनों ही परीक्षाएं कैंसिल कर दी गईं.

मंगलवार को एमएससी (पहले सेमेस्टर) के केमिस्ट्री (इनऑर्गेनिक) व एमएससी (तीसरे सेमेस्टर) मैथ के एब्सट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर था. प्रश्न पत्र देखकर छात्र-छात्राएं परेशान हो गए. उनका कहना था कि जो सवाल पूछे गए हैं, वे पाठ्यक्रम में नहीं हैं. ये सूचना सीधे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसरों तक पहुंची. शिकायत पर विश्वविद्यालय ने दोनों ही पेपरों को निरस्त कर दिया. देर शाम विश्वविद्यालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया. परीक्षाओं की नई तिथि 12 दिसंबर तय की गई.

जांच बैठाई गई: परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया कि, दो विषयों की परीक्षाएं निरस्त होने से निश्चित तौर पर छात्र-छात्राओं को परेशानी हुई है. हालांकि, उनकी मदद के लिए महाविद्यालय विकास परिषद (सीडीसी) के निदेशक व डीन विज्ञान संकाय की कमेटी गठित कर दी गई है, जो इसकी जांच करेगी. पेपर बनाने में जिन शिक्षकों द्वारा लापरवाही की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.

छात्रों में नाराजगी: वहीं, एमएससी के छात्रों ने पेपर निरस्त होने के बाद नाराजगी व्यक्त की. छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास बहुत बड़ा सिस्टम है. लेकिन एक दिन में जब दो पेपर कैंसिल होना चिंता की बात है.

यह भी पढ़ें: CSJMU का 39वें दीक्षांत समारोह; 1.18 लाख स्टूडेंट्स को डिजिलॉकर पर मिली डिग्री, सतीश महाना को दी गई मानद उपाधि

यह भी पढ़ें: CSJMU में 'नो टॉलरेंस' नीती लागू: विषम सेमेस्टर परीक्षा में 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र होंगे बाहर

TAGGED:

KANPUR NEWS
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय
CSJM UNIVERSITY KANPUR
CSJM EXAM
CSJM EXAM CANCELLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.