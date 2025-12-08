ETV Bharat / state

CSJMU के आउटसोर्स कर्मी ने छात्रा से किया दुष्कर्म, मार्कशीट में संशोधन का दिया झांसा

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बीते रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

छात्रा से दुष्कर्म
छात्रा से दुष्कर्म (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 7:38 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 10:16 AM IST

कानपुर: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के आउटसोर्स कर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है. आरोप है कि मार्कशीट में संशोधन कराने का झांसा देकर कर्मचारी ने छात्रा से दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

फीलखाना थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा ने 29 जून को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि, वह मार्कशीट सही कराने के लिए विश्वविद्यालय आई थी, तभी उसकी मुलाकात विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्तिक कश्यप से हुई. कार्तिक ने मार्कशीट सही कराने के नाम पर उससे 10 हजार रुपये और उसका मोबाइल नंबर ले लिया. कुछ दिनों की बातचीत के बाद कार्तिक उसे एक होटल पर ले गया. जहां पर उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपित ने छात्रा की अश्लील वीडियो भी बना लिया. आरोपी वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए छात्रा का कई बार शारीरिक शोषण किया.

छात्रा के परिजनों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्यवाई को लेकर कल्याणपुर एसीपी से मांग की. वहीं, इस मामले में कुलपति के निर्देश पर आरोपित को विश्वविद्यालय से तत्काल हटा दिया. मामले की जांच के लिए आदेश भी दिए गए है. दूसरी ओर 3 जुलाई को आरोपित के पिता ने एसीपी कार्यालय पहुंचकर छात्रा पर ढाई लाख रुपए वसूलने और 15 लाख रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

कल्याणपुर थाना प्रभारी राजेंद्रकांत शुक्ला ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Last Updated : December 8, 2025 at 10:16 AM IST

