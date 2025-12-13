ETV Bharat / state

लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई दैवीय कथा, बकरे ने दिया देवता के आगमन का संकेत, आज बनने जा रहा इतिहास

आज चालदा महासू जी महाराज हिमाचल में पहली बार प्रवेश करेंगे. उनके आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है.

हिमाचल में प्रवेश करेंगे चालदा महासू महाराज
हिमाचल में प्रवेश करेंगे चालदा महासू महाराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 10:14 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 11:49 AM IST

सिरमौर: देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से सटे जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के पश्मी गांव में पिछले कुछ वर्षों में घटी घटनाओं ने इस क्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है. चालदा महासू महाराज जी के पश्मी आगमन से पूर्व मिले देवीय संकेत, ग्रामीणों की आस्था, मंदिर निर्माण और अब घोषित बरवांश यात्रा ने पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण को चरम पर पहुंचा दिया है. वर्ष 2019-20 के लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई यह देवीय कथा आज एक ऐतिहासिक अध्याय बनने जा रही है.

पश्मी मंदिर समिति के सदस्य नितिन चौहान सहित पश्मी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि जब चालदा महासू महाराज उत्तराखंड के मोहना में विराजमान थे, तभी एक दिन अचानक पश्मी गांव में एक भारी-भरकम, असाधारण रूप से सुंदर और प्रभावशाली बकरा (घांडवा) दिखाई दिया. ग्रामीणों के अनुसार यह बकरा न तो गांव का था, न ही किसी ने इसे पहले देखा था. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब कोई देवीय बकरा किसी क्षेत्र में बार-बार लौटकर आता है, तो वह देवता के आगमन का संकेत माना जाता है. गांव वालों ने उस बकरे को दो बार पास के कोटी स्थित महासू महाराज मंदिर में छोड़ा, परंतु हैरानी की बात यह रही कि हर बार वह बकरा कुछ ही समय बाद वापस पश्मी गांव लौट आया. तीसरी बार उसे उत्तराखंड की ओर टौंस नदी के पार छोड़ा गया, परंतु इस बार भी वह सीधे पश्मी मंदिर की ओर आ पहुंचा. उसके इस रहस्यमयी व्यवहार ने ग्रामीणों को यह विश्वास दिला दिया कि यह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि देवता का भेजा हुआ देव-चिन्ह है.

हनोल से मिली पुष्टि बकरा देव-चिन्ह घोषित

नितिन चौहान ने बताया कि 'उपरोक्त घटनाओं के बाद पश्मी के कुछ ग्रामीण चार भाई महासू महाराज के मुख्य मंदिर और राजधानी माने जाने वाले हनोल पहुंचे. वहां देव-वक्ता के माध्यम से स्पष्ट पुष्टि हुई कि यह बकरा (घांडवा) वास्तव में छत्रधारी चालदा महासू महाराज का देव-चिन्ह है. देव-वक्ता ने बताया कि देवता अपने आगमन से कुछ वर्ष पूर्व इस प्रकार संकेत भेजते हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र को पूर्व सूचना मिल जाती है. इसी के साथ यह भी संदेश मिला कि चालदा महाराज आने वाले समय में पश्मी का प्रवास करेंगे. देव-वक्ता के इस कथन ने पश्मी क्षेत्र में आस्था को नई दिशा देते हुए मंदिर निर्माण और तैयारियों की नींव रख दी.'

वजीर दीवान सिंह राणा ने की महत्वपूर्ण घोषणा

महासू महाराज के वजीर दीवान सिंह राणा ने बताया कि 'देव-चिन्ह की पुष्टि के बाद घटनाएं तेजी से आगे बढ़ीं. मेंद्रथ मंदिर में जौनसार-बावर के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि महाराज निकट भविष्य में सिरमौर जिले का प्रवास करेंगे. यह घोषणा क्षेत्र की आस्था और उत्साह को नई ऊंचाइयों तक ले गई. थनगाड़ (नेवल टिकरी) प्रवास के दौरान स्वयं महाराज ने वजीर से कहा कि दसऊ के बाद मेरा नया पड़ाव टौंस नदी के इस पार सिरमौर में होगा. मुझे रोका न जाए. यह वचन पश्मी के लिए देव-आगमन की अंतिम पुष्टि माना गया. दसऊ में विराजमान रहते हुए भी महाराज ने कई बार संकेत दिए कि अब अगला पड़ाव पश्मी ही होगा और ग्रामीण अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दें.'

पश्मी में भव्य मंदिर निर्माण-हिमाचली वास्तुकला की अद्भुत मिसाल

देवीय संकेत और हनोल से मिली पुष्टि के बाद पश्मी गांव में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला. स्थानीय लोगों, दानदाताओं और श्रद्धालुओं के सहयोग से यहां लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य मंदिर और सराय भवन का निर्माण कराया गया. यह मंदिर पारंपरिक हिमाचली व काष्ठकला का उत्कृष्ट नमूना है. मंदिर पूरी तरह देवदार की लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी से सजाया गया है. इसके हर स्तंभ, शिखर और द्वार पर सूक्ष्म कलाकारी देखने को मिलती है. मंदिर की स्वर्णिम आभा, नक्काशीदार लकड़ी और भव्य संरचना इसे क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों की श्रेणी में लाती है. मंदिर समिति के सदस्य नितिन चौहान बताते हैं कि मंदिर और सराय भवन का संपूर्ण निर्माण कार्य मात्र एक वर्ष में पूरा किया गया, जो स्वयं में एक बड़ा कार्य है.

अप्रैल 2025 भव्य प्राण प्रतिष्ठा और ऐतिहासिक महोत्सव

अप्रैल 2025 में पश्मी मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई. इस अवसर पर चारों भाई महासू महाराज बासिक, पबासिक, बूठिया (बौठा) और चालदा महाराज के डोरिया बड़ी विधि-विधान से पश्मी लाए गए. इस अवसर पर उत्तराखंड और हिमाचल के सभी शांठीबील, पांशिबिल, सभी खतों के सियाने, कारिंदे, पुजारी, छतराई और थानी भारी संख्या में पहुंचे. पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब गया. इस उत्सव में प्रदेश की लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी मौजूद रहीं, जिनमें प्रमुख रूप से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह, सांसद सुरेश कश्यप, प्रतिभा सिंह, राज कुमारी दिव्या जब्बल, राजा थरोच टीका साहब, विधायक सुखराम चौधरी, पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर इत्यादि शामिल रहे.

दसऊ में 2 अक्तूबर 2025 की बैठक में बरवांश यात्रा घोषित

बता दें कि 2 अक्तूबर 2025 को दसऊ मंदिर में आयोजित बैठक में चालदा महासू महाराज की बरवांश यात्रा की तिथि आधिकारिक रूप से घोषित की गई, जिसका कार्यक्रम इस प्रकार तय हुआ कि 8 दिसंबर 2025 को महाराज दसऊ मंदिर से प्रस्थान करेंगे. 13 दिसंबर 2025 को टौंस नदी पार कर मीनस स्थान पर हिमाचल में प्रवेश कर द्राबिल में एक रात्रि विश्राम करेंगे. 14 दिसंबर 2025 को महाराज का पश्मी में ऐतिहासिक प्रवास होगा. यह घोषणा होते ही पश्मी व आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक उत्साह चरम पर पहुंच गया. अब एक साल तक महाराज पश्मी में बनाए गए मंदिर में ही विराजमान होंगे.

जन-जन की आस्था-प्रदेशभर से जुट रहा दान

पश्मी मंदिर में भंडारे और यात्रा की तैयारियों के लिए प्रदेशभर से दान की धारा निरंतर बह रही है. सिरमौर सहित उत्तराखंड और हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु नकदी, राशन, भंडारा सामग्री, अनाज, घी, तेल, लकड़ी, शक्कर, लकड़ी और अन्य सामग्री अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर रहे हैं. मंदिर समिति के अनुसार अब पश्मी मंदिर में पूरे वर्ष प्रतिदिन भंडारा आयोजित किया जाएगा.

कौन है श्री चालदा महासू महाराज?

पश्मी मंदिर समिति के सदस्य नितिन चौहान ने बताते है कि 'चालदा महासू महाराज भगवान शिव के ही रूप हैं और महासू देवता (जो चार भाइयों का समूह है) में से एक हैं, जो उत्तराखंड और हिमाचल के जौनसार-बावर क्षेत्र के न्याय और लोक कल्याण के चलते-फिरते देवता हैं. इनकी मुख्य मान्यता यह है कि ये पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं. लोगों की समस्याएं सुनते हैं. न्याय दिलाते हैं और अपराधियों को दंडित करते हैं, जिसके कारण लोग न्यायालय जाने के बजाय इनके दरबार में जाते हैं. लिहाजा इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी माना जाता है. बताते है कि उत्तराखंड के जौनसार-बावर और हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, सोलन जैसे क्षेत्रों में इनकी गहरी आस्था है, जहां इन्हें 'महाशिव छत्रधारी' के रूप में भी पूजा जाता है.'

