ETV Bharat / state

चालदा महासू महाराज के प्रवास पर ट्रैफिक अलर्ट, शिलाई प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज जी 13-14 दिसंबर को शिलाई के प्रवास पर रहेंगे ( ETV Bharat )

सिरमौर: आस्था और परंपरा का ऐतिहासिक संगम इन दिनों सिरमौर जिले में देखने को मिल रहा है. दरअसल, छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज जी 13 और 14 दिसंबर 2025 को उपमंडल शिलाई के गांव द्राबिल और पश्मी के प्रवास पर आ रहे हैं. इतिहास में पहली बार महाराज के हिमाचल आगमन को लेकर हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसी को देखते हुए शिलाई प्रशासन ने क्षेत्र में यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वाहन पार्किंग को लेकर सख्त निर्देश एसडीएम शिलाई जसपाल सिंह ने लोगों से अपील की है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें. मीनस से शिलाई मुख्य सड़क, शिलाई बाजार से पेट्रोल पंप और शिलाई से पश्मी मार्ग पर 13 से 15 दिसंबर तक पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. पैदल मार्ग अपनाने की अपील प्रशासन ने गांव पश्मी और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से 14 से 16 दिसंबर तक अधिक से अधिक पैदल मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है. वाहन रहित क्षेत्रों में किसी भी स्थिति में वाहन खड़ा न करने के निर्देश दिए गए हैं नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई एसडीएम ने स्पष्ट किया कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दुकानों के बाहर सामान रखने पर रोक शिलाई बाजार के व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोल पंप से गाता तक मुख्य सड़क और बांदली सड़क की ओर अपनी दुकानों के बाहर कोई भी सामान न रखें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.