चालदा महासू महाराज के प्रवास पर ट्रैफिक अलर्ट, शिलाई प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश
छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज जी के शिलाई आगमन पर प्रशासन ने यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 9:46 AM IST
सिरमौर: आस्था और परंपरा का ऐतिहासिक संगम इन दिनों सिरमौर जिले में देखने को मिल रहा है. दरअसल, छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज जी 13 और 14 दिसंबर 2025 को उपमंडल शिलाई के गांव द्राबिल और पश्मी के प्रवास पर आ रहे हैं. इतिहास में पहली बार महाराज के हिमाचल आगमन को लेकर हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसी को देखते हुए शिलाई प्रशासन ने क्षेत्र में यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
वाहन पार्किंग को लेकर सख्त निर्देश
एसडीएम शिलाई जसपाल सिंह ने लोगों से अपील की है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें. मीनस से शिलाई मुख्य सड़क, शिलाई बाजार से पेट्रोल पंप और शिलाई से पश्मी मार्ग पर 13 से 15 दिसंबर तक पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
पैदल मार्ग अपनाने की अपील
प्रशासन ने गांव पश्मी और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से 14 से 16 दिसंबर तक अधिक से अधिक पैदल मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है. वाहन रहित क्षेत्रों में किसी भी स्थिति में वाहन खड़ा न करने के निर्देश दिए गए हैं
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
दुकानों के बाहर सामान रखने पर रोक
शिलाई बाजार के व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोल पंप से गाता तक मुख्य सड़क और बांदली सड़क की ओर अपनी दुकानों के बाहर कोई भी सामान न रखें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.
सड़क किनारे निर्माण सामग्री हटाने के आदेश
प्रशासन ने सड़क किनारे पड़ी ईंट, रेत, बजरी जैसी निर्माण सामग्री को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए हैं. शिलाई-बाली-कोटी बाइफरकेशन से गाता तक यह आदेश लागू रहेगा.
बच्चों और बुजुर्गों को रखें भीड़ से दूर
एसडीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर रखें और किसी भी स्थिति में संयम बनाए रखें. किसी भी आपात स्थिति में एसडीएम शिलाई 94591-6004, पुलिस सहायता 112, अग्निशमन 101 और एम्बुलेंस सेवा 108 पर संपर्क किया जा सकता है.
अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने कहा, "चालदा महासू महाराज जी 13 दिसंबर को उत्तराखंड के दसऊ गांव से मीनस के रास्ते हिमाचल में प्रवेश करेंगे. 14 दिसंबर को द्राबिल से पश्मी तक पैदल यात्रा होगी, जिसमें 30 से 40 हजार श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है."
ट्रैफिक प्लान और वैकल्पिक मार्ग
यातायात जाम की आशंका को देखते हुए मीनस क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. एसपी एनएस नेगी ने बताया कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिला शिमला के नेरवा, चौपाल, रोहडू और उत्तराखंड के त्यूनी से शिलाई, पांवटा साहिब, चंडीगढ़, यमुनानगर और देहरादून की ओर जाने वाले वाहन मीनस की बजाय क्वानू, कोटी और विकासनगर (उत्तराखंड) होकर चयनित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. वहीं, पांवटा साहिब से रोनहाट, रोहडू, जुब्बल और त्यूनी जाने वाले वाहन भी विकासनगर, क्वानू होते हुए मीनस मार्ग से आवागमन करें. श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से इन्हीं मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है, ताकि कानून और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.
