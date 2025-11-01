ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव: धमतरी जिले के 27 साल की गौरव गाथा, क्या मिला-क्या अब भी अधूरा

धमतरी जिले में आज भी बहुत से सपने अधूरे हैं. उपलब्धि और चुनौतियां पर देखिए ये रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव: धमतरी जिले के 27 साल की गौरव गाथा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read
धमतरी: छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है. प्रदेश के 33 जिलों में से एक धमतरी जिले ने भी 27 साल पूरे कर लिए हैं. प्रदेश की रजत जयंती के मौके पर आज धमतरी जिले की विकास यात्रा पर नजर डालते हैं. आखिरी “धनहा धमतरी” के नाम से प्रसिद्ध इस जिले ने 27 साल में क्या पाया और अभी क्या चुनौती बनी हुई है. यहां सड़कों का जाल तो बिछ गया है, लेकिन रोजगार, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी कई सपने अधूरे हैं.

धमतरी जिले में आज भी बहुत से सपने अधूरे हैं. उपलब्धि और चुनौतियां पर देखिए ये रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या मिला धमतरी को इन 25 वर्षों में: धमतरी जिले का गठन आधिकारिक तौर पर 6 जुलाई 1998 को हुआ था. अविभाजित मध्यप्रदेश और फिर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहां कई विकास कार्य हुए.

  • सड़क और शहरीकरण: शहर से गांवों तक सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी है. अब तो विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे और बायपास बनकर तैयार हो रहे हैं.
  • कृषि और मिल: जिले में अब लगभग 300 से अधिक राइस मिलें हैं, जिनमें से 80 धमतरी शहर में ही हैं. किसानों के लिए लगभग 100 सहकारी समितियां (सोसायटियां) बनी हैं.
  • स्वास्थ्य सुविधाएं: 200 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल है, और ट्रामा सेंटर की इमारत लगभग तैयार है.
  • रेलवे विकास: पहले नैरो गेज लाइन थी, जो 2026 में ब्रॉड गेज में बदलने वाली है.
  • नगर निकाय: 2014 तक नगर पालिका रहा धमतरी अब नगर निगम बन चुका है.
  • जनजाति विकास: कमार जनजाति के लिए प्रदेश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी बनाई गई है.
प्रदेश के 33 जिलों में से एक धमतरी जिले ने 27 साल पूरे कर लिए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी में क्या है चुनौतियां: विकास की रफ्तार के बावजूद कुछ अहम काम अधूरे रह गए हैं.

  • औद्योगिक विकास की कमी: पिछले 25 वर्षों में औद्योगिक नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, मेडिकल कॉलेज जैसी मांगें अधूरी हैं.
  • रोजगार पर असर: गंगरेल बांध में मोटल और पॉइंट का निजीकरण हो गया है. इससे स्थानीय लोगों का रोजगार कम हुआ है.
  • मेगा फूड पार्क बेअसर: ये बना तो है, पर उत्पादन नहीं हो रहा, जिससे सरकारी पैसे व्यर्थ जा रहे हैं.
  • शिक्षा की स्थिति: मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है. पीजी के बाद छात्रों को बड़े शहरों में जाना पड़ता है.
  • कृषि विविधीकरण की कमी: किसानों को धान के अलावा दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाया.
  • रोजगार अवसर कम: बड़े उद्योग और रेक पॉइंट न होने से स्थानीय लोगों को बाहर जाना पड़ता है.
जिले में गंगरेल बांध जैसे पर्यटन स्थलों को विकसित कर टूरिज्म से आर्थिक विकास बढ़ाने की योजना भी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भविष्य की दिशा: धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2026 से जिले में बड़ी रेल लाइन शुरू होगी, जो पैसेंजर और माल दोनों ट्रेनें चलाएगी. अब धमतरी से विशाखापट्टनम सिर्फ साढ़े चार घंटे में पहुंचा जा सकेगा. जिले को एनएच (नेशनल हाईवे) से जोड़ा जा रहा है.

2014 तक नगर पालिका रहा धमतरी अब नगर निगम बन चुका है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में हमारा जिला अग्रणी रहा है और अब ध्यान औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और उच्च शिक्षा पर केंद्रित किया जा रहा है.- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

जिले में गंगरेल बांध जैसे पर्यटन स्थलों को विकसित कर टूरिज्म से आर्थिक विकास बढ़ाने की योजना भी है.

संपादक की पसंद

